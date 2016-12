Social Se majoreaza indemnizatiile veteranilor si vaduvelor de razboi, cu 75 la suta de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Prin modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cuantumul indemnizatiilor lunare cuvenite invalizilor de razboi, veteranilor de razboi, precum si vaduvelor de razboi va fi majorat cu 75 la suta fata de valoarea actuala. Astfel, invalizii de razboi incadrati in categoriile mari mutilati si gradul I de invaliditate vor beneficia lunar de 259 de lei, cei incadrati in gradul II de invaliditate de 231 de lei, iar pentru gradul III de invaliditate cuantumul va fi crescut la 196 de lei. Tot la 196 de lei au fost stabilite si noile cuantumuri ale indemnizatiilor lunare de veteran de razboi si ale vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit. La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice a fost adoptata si o hotarâre prin care cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat a fost stabilit la 335 lei. 0 SHARES Share Tweet