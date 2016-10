Prognoza meteo pe urmatoarele zile nu este deloc imbucuratoare, drept pentru care, Thermoenergy Group SA Bacau va incepe furnizarea agentului termic in tot orasul.

Caloriferele s-au incalzit deja in unitatile de invatamânt care au facut solicitare pentru furnizare de caldura. In unele cazuri, agentul termic pentru incalzire a ajuns mai târziu, pentru ca firmele care efectuau lucrari de inlocuire a conductelor de termoficare, nu au terminat la termen.

Reprezentantii Thermoenergy Group au primit asigurari de la constructori ca lucrarile se vor finaliza intr-o zi sau doua si chiar asa a fost.

„Toate unitatile de invatamânt care au facut solicitare pentru furnizare de agent termic, au acum caldura. Constructorii s-au tinut de cuvânt si au finalizat lucrarile in zonele din vecinatatea unitatilor de invatamânt.

In afara celor care primesc deja agent termic, au mai facut solicitare Colegiul „Mihai Eminescu” si Colegiul Tehnic „Henri Coanda”, pentru furnizare de caldura in caminele in care stau liceenii. Pentru ca temperaturile nocturne vor fi sub 10 grade Celsius, de luni, toti consumatorii nostri primesc caldura”, declara Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacau

Conducerea Thermoenergy precizeaza ca bacauanii care primesc energie termica in sistem centralizat, dar care nu doresc caldura, au posibilitatea de a alege inceperea perioadei de furnizare prin inchiderea robinetilor montati in instalatiile de distributie interioare ale scarilor sau blocurilor, vane situate in amonte de contorii de energie termica ai bransamentului. In ultimele zile, temperatura exterioara a coborât sub 5 grade Celsius.