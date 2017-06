Primăria municipiului Bacău informează participanții la trafic că, începând cu luni seara, 3.07.2017, în fiecare zi, până sâmbătă dimineața 8.07.2017, în intervalul orar 21.00-5.00, circulația rutieră prin PASAJUL SUBTERAN ȘTEFAN GUȘE va fi închisă, în vederea realizării unor lucrări de întreținere. În intervalul orar menționat, circulația rutieră se poate desfășura pe rute alternative, respectiv pe Pasajul Mărgineni, Pasajul Letea, pe străzile Arcadie Șeptilici, Abatorului, Constanței sau pe la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Alex.Tolstoi. 216 SHARES Share Tweet

