Primul centru de îngrijiri palitive pediatrice din țară va fi inaugurat vineri, în Bacău. Hospice-ul e destinat copiilor cu boli incurabile și a fost construit în cadrul proiectului „O Șansă la Demnitate!”, demarat în 2015 și implementat de către Asociația „Lumina” în parteneriat cu Fundațiile Velux, din Danemarca. Hospice-ul e situat pe str. Căpitan Ernest Târțescu, nr. 5, paralel cu Calea Romanului, și va oferi îngrijiri paliative și consiliere pentru până la 428 de beneficiari, copii și familiile lor, în fiecare lună. Valoarea totală a proiectului este de 1.800.000 euro, din care Fundațiile Velux au susținut 1.200.000 euro. Principalii parteneri din România sunt Consiliul Local Bacău, care a oferit terenul de 3000 mp, Consiliul Județean Bacău, care a sprijinit construcția și dotarea hospice-ului cu 1.000.000 lei ( circa 220.000 euro), Dedeman, compania românească care a oferit cea mai importantă finanțare (120.000 euro), și Cemacon SA din Cluj, care a donat întreaga cantitate de cărămidă necesară construcției. „Construirea hospice-ului a fost o călătorie care ne-a maturizat și care ne-a ajutat să învățăm o mulțime de lucruri noi. Mai presus de orice, am înțeles că numărul copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative este mai mare decât credeam noi. Le mulțumim tuturor oamenilor care au înțeles importanța acestui proiect, pentru că indiferent că vorbim despre companii sau instituții, oamenii sunt cei care ne-au fost alături. Pentru că este unicul proiect de acest fel din țară, ne dorim ca întreaga comunitate să ni se alăture și să demonstrăm că, împreună, putem schimba lucrurile în bine!”, declară Mihaela Dumitrache, director executiv al Asociației „Lumina”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.