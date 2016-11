Se implinesc 98 de ani de la infaptuirea Marii Uniri

– pentru a marca cum se cuvine acest eveniment, Primaria Bacau in colaborare cu Garnizoana Bacau au organizat o serie de manifestari specifice

Marti, sala mare a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” a gazduit simpozionul intitulat „1918 – Anul Marii Uniri”. La eveniment au participat veterani, cadre militare, elevi si istorici. Acestia din urma au depanat amintiri si au vorbit despre importanta pe care a avut-o Bacaul in momente de rascruce a istoriei românilor.

Comunicarile au fost conduse de dr.Marius -Alexandru Istina care le-a vorbit invitatilor despre „Unirea din anul 1918 in context international”, urmat de plt.adj.sef Sorin Grumus, istoric militar care le-a reamintit celor prezenti despre „contributia Regimentului 27 Infanterie Bacau la infaptuirea si apararea Unirii. Inflacaratul col. (r) Paul Valerian Timofte, un pasionat de istorie militara a povestit despre „Zborul istoric Bacau-Blaj (1918)” si despre actele de vitejie ale eroilor bacauani. Tot despre Bacau si rolul pe care l-am jucat in momentele istorice care ne-au marcat existenta a amintit in cuvântarea sa si prof.dr. Anton Cosa.

Tema aleasa de el s-a numit „Pentru cei de azi, amintiri din vremea celor de ieri”. Toate comunicarile au primit aprecieri la scena deschisa din partea publicului. Interventia lui Ioan Seniuc, presedintele de onoare al Asociatiei Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta a tratat din alta perspectiva tema simpozionului, facând o comparatie intre vremurile trecute si actuale. La finalul evenimentului, Muzica Militara prezenta la manifestare a intonat câteva marsuri cunoscute.

Pe 1 decembrie, evenimentele dedicate acestei zile incep la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Intregirii Neamului din Cimitirul Eroilor „Poligonul de tragere”, unde se va desfasura un ceremonial militar si religios cu depunere de coroane si jerbe de flori, urmat de defilarea garzii de onoare.

Citat: „Festivitatile se muta apoi in Piata Tricolorului din Bacau, unde, la ora 12.00 va avea loc un ceremonial militar si religios in incheierea caruia garda de onoare va prezenta onorul oficialitatilor prezente, pe acordul Muzicii Militare a Garnizoanei Bacau. In deschiderea activitatii, Ansamblul folcloric „Plaiuri Bacauane” va sustine un spectacol cultural-artistic, iar interpretul George Cojocarescu va intona imnul national al României”, declara lt. Adrian Cocea, ofiter de relatii publice la Baza 95 Aeriana Bacau