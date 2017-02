Economie Se deschide Expo Ambient Design Bacău 2017 de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cel mai important eveniment din Moldova dedicat producătorilor, distribuitorilor și designerilor din domeniul amenajărilor interioare și exterioare, al decorațiunilor și mobilei, Salonul Regional de Amenajări Interioare, Exterioare și Mobilier Expo Ambient Design 2017, va fi deschis în Bacău pe 24 februarie. Evenimentul va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” și va dura trei zile (24 – 26 februarie). Pe 3.000 mp suprafață de expunere și pe o zonă de trend vor putea fi văzute cele mai noi produse, tendințe, designul și arhitectura din domeniu. Este vorba de arhitectură și proiectare în construcții, soluții de finanțare pentru construcții, consultanță și software pentru construcții, soluții pentru amenajarea clădirilor, produse specifice construcțiilor, echipamente și tehnologii pentru încălzire și ventilație, mobilier, piscine, amenajări de grădină, sisteme de măsurare și control, automatizări, mașini, utilaje, scule și echipamente de șantier, elemente de structură și materiale pentru hale industriale și oferte pentru asigurări în construcții, dar și oferte imobiliare în arii rezidențiale. 0 SHARES Share Tweet

