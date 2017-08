Lions Club Moldova deschide la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, miercuri, 23 august, ediția 2017 a Taberei pentru copii insulino-dependenți. Astfel, 12 copii din tot județul Bacău vor petrece în tabără opt zile, până pe 30 august, într-un program caracterizat de președintele în exercițiu al Lions Club Moldova, Gabriel Crîșmaru, ca fiind „unul de recreere, dar și de pregătire pentru tipul specific de viață pe care îl presupune această afecțiune”. Tabăra este organizată în parteneriat cu Spitalul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. Alături de copiii din tabără vor fi, astfel, medicul Gabriela Fetecău, asistenta Lidia Gârleanu și psihologul Angela Lăcătușu, dar și Ovidiu Băleanu, de la DGASPC. „Clubul nostru – a spus Gabriel Crîșmaru – de mai bine de 24 de ani a decis, conform devizei mișcării lionistice internaționale, să ajute persoanele aflate în nevoi. Acum este vorba de copiii insulino-dependenți. Scopul taberei din acest an este să demonstrăm că acești copii sunt la fel ca ceilalți, că nu au anumite restricții, ci doar trebuie să aibă un mod de viață mai organizat, mai planificat. Astfel ei vor reuși să se bucure de tot ceea ce se bucură și ceilalți copii.” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.