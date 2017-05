Se dau bursele scolare

Primaria Bacau acorda si in acest an burse scolare elevilor care au rezultate bune la invatatura, dar care sunt fruntasi si la activitati extrascolare. Bursa de excelenta este de 100 de lei, lunar, cea de performanta de 75 de lei, lunar si cea de merit de 50 de lei, lunar. Bursele care se acorda acum sunt pentru primul semestru al acestui an scolar. In total, valoarea celor circa 3000 de burse se ridica la 2 milioane de lei. Miercuri au primit diplomele si bursele elevii de la Colegiul Pedagogic, Scoala 10, Colegiul Ferdinand, Colegiul de Arta si Scoala „Al.I.Cuza”. Joi, incepând cu ora 10, vor primi diplomele elevii de la Colegiul „Anghel Saligny”, Colegiul „Mihai Eminescu”, Colegiul „Gheorghe Vranceanu”, Colegiul „Vasile Alecsandri”, Scoala „Al.cel Bun”, Scoala „Spiru Haret”. Vineri, sunt programati elevii de la Scoala „Mihail Sadoveanu”, Scoala „G.M.Cancicov”, Scoala „Mihai Dragan”, Scoala „Ion Creanga”, Colegiul Tehnic „N.V.Karpen”. Luni, se vor da bursele la Scoala „Domnita Maria”, Colegiul Letea, Colegiul Catolic, Scoala „Alecu Russo”, Scoala „Miron Costin” si Scoala „George Bacovia”. Marti, in ultima zi de scoala de saptamâna viitoare, sunt premiati copiii de la Scoala „Nicu Enea”, Liceul „Petru Rares”, Colegiul Economic, Scoala „Constantin Platon” si Liceul Sportiv.

