Final de vacanță pentru dansatorii sportivi români. După aproape doua luni de pauză competițională, în care sportivii s-au pregătit pentru noul sezon, sâmbătă, la București se va desfășura prima competiție din sezonul 2017 la dans sportiv. Astfel, sala Apollo va găzdui cea de-a II-a ediție a Concursului Național „Bucharest Grand Soul Dance Festival”, un eveniment organizat de Clubul de Dans Sportiv Parfenie Costel, sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS). Competiția va avea loc sâmbătă și duminică, 11-12 februarie, și se va adresa tuturor categoriilor de vârstă, pe clase valorice, pe parchetul competiției fiind invitate atât perechile de debutanți și precompetițional, fetele solo, cât și sportivii care vor concura la clasele Hobby, E, D și Open Basic. concursurile de clasa Hobby, clasa E, clasa D si Open Basic. Conform calendarului competițional al FRDS, anul acesta vor fi cu nouă competiții mai multe decât anul trecut. Daca în 2016 au fost 68 de evenimente de dans sportiv, din care șase internaționale, anul acesta vor fi 77 de competiții, dintre care 10 vor fi internaționale. Concursurile internaționale se vor disputa la București, cinci, două la Timișoara și câte unul la Oradea, Sibiu și Bacău, și vor avea loc după următorul program: 11-12 martie Dance Masters București, organizatori CS Phoenix, CS Pas în Doi și Bogdan Paun; 22-23 aprilie WDSF Dance All Stars București, organizator CS Contesina; 29-30 aprilie WDSF Bacău Open, organizator CS Adamas; 20-21 mai WDSF România, București, organizator CS Mihai Petre; 18 iulie Varadium Dance Festival Oradea, organizator CS Stephany; 16-17 septembrie WDSF Transylvanian Grand Prix Sibiu, organizator CS Fan Dance Club; 7-8 octombrie WDSF Timisoara Open Campionship organizat de CS Magnum; 21-22 octombrie WDSF Dance Fest Open București, organizator CS Alessia; 11-12 noiembrie WDSF Romanian International Dance Cup Timișoara, organizator CS Sportim și WDSF Bucharest Open pe 25-26 noiembrie, organizat de CS Dance Impact. În anul 2017, Campionatul Național pe Secțiuni se va disputa la Iași pe 4-5 martie în organizarea clubului ProSwing din capitală. Campionatul Național de Formații este programat pentru 22 aprilie la Bistrița, competiție păstorită de clubul Floris din localitate. Campionatul National de 10 Dansuri se va desfășura pe 6-7 mai la Brașov, responsabil cu organizarea fiind clubul Pro Dance Studio. Cupa României se va derula pe 14-15 octombrie la Sebeș, clubul organizator fiind Samara. Campionatul National pe Clase va avea loc pe 4-5 noiembrie la Brașov în organizarea clubului La Passion. Între cele 77 de evenimente, pe lângă „internaționalul” de pe 29-30 Aprilie organizat de CSD Adamas la Sala Sporturilor din Bacău, se regăsește și „Cupa Slănic Moldova” organizat de clubul băcăuan în data de 23 septembrie în Sala de Sport din „Perla Moldovei”. 26 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.