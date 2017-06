Se dă startul în Crosul Olimpic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii sunt invitați duminică, 11 iunie, în centrul orașului unde se va desfășura o nouă ediție a Crosului Olimpic. Programat între orele 9.00 și 12.00 pe traseul dintre Statuia lui Ștefan cel Mare și Policlinica Veche, crosul se va derula pe mai multe categorii: copii clasele a I-a și a II-a masculin și feminin, clasele a III-a și a IV-a masculin și feminin, clasele a V-a și a VI-a masculin și feminin, clasele a VII-a și a VIII-a masculin și feminin, liceu, până în 45 de ani, între 45 și 55 de ani, peste 55 de ani și o categorie pentru persoane cu dizabilități. Startul se va da la ora 10.00 de la Statuia lui Ștefan cel Mare. Evenimentul este organizat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău în colaborare cu Asociația Olimpică Română-filiala Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” și Primăria Municipiului Bacău. 0 SHARES Share Tweet

