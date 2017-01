Top Story Se circula în condiții de iarna. Deocamdată nu sunt probleme de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Potrivit autorităților locale și județene, la aceasta ora nu sunt probleme deosebite pe drumuri. Chiar dacă afară este viscol cele mai multe probleme le creează vântul, cantitățile de zăpadă care au căzut fiind deocamdată mici. În municipiul Bacău situatia este similara. Sunt pregătite de intervenție atât utilajele cât și muncitorii dar deocamdată tot vântul face imposibila eliminarea zăpezii. Din dispoziția viceprimarul Dragos Stefan, in toate unitățile de învățământ se va porni caldura încă de duminica pentru ca elevii care revin în sălile de curs luni sa găsească căldură. La nivelul judetului Bacau din informatiile primite pana in acest moment de ISUJ Bacau pe toate drumurile se circula in conditii de iarna, nefiind semnalate drumuri blocate. Satele Deleni si Dragugesti din comuna Helegiu sunt nealimentate cu energie electrica – 7 posturi de transformare nealimentate – 1273 consumatori afectati. (Andreea Gavrilă) Circulație îngreunată în estul și sudul județului Se circulă cu dificultate pe drumurile din estul și sudul județului Bacău, însă, deocamdată, nu sunt blocaje. „Probleme mari nu sunt, dar la Colonești și Izvoru Berheciului, circulația este îngreunată. Am luat legătura cu firmele de deszăpezire și le-am cerut să trimită utilaje acolo”, a declarat ing. Lenuța Ardeleanu, directorul Serviciului Public Județean de Drumuri. Se intervine, în acest moment, pe DJ 119, în comunele Urechești și Sascut, unde, de asemenea, se circulă cu dificultate. Au fost trimise utilaje de deszăpezire și pe DJ 117, la Poduri.

„Nu avem drumuri închise, în afară de cele trei prevăzute în programul județean de combatere a înzăpezirii", arată Lenuța Ardeleanu. Cele trei sectoare pe care circulația este închisă în fiecare iarnă din cauză că traficul este foarte redus și riscul de înzăpezire crescut sunt următoarele: Chetriș – Gioseni – Horgești – Răcătău – Bazga, Huruiești – Ocheni – Dealu Morii – Găiceana și Berești Bistrița – Pădureni – Racova – Ilieși. (Silvia Pătrășcanu)

