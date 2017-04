Actualitate Se caută un nou administrator public al Bacăului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Arestarea administratorului public al municipiului, Leonard Pădureanu, a atras suspendarea de drept a acestuia din funcția deținută. Prin urmare, după cum ne-a declarat primarul Cosmin Necula, trebuie găsit un înlocuitor al acestuia, lucru se dovedește însă destul de dificil, fiindcă administratorul public are un statut special, nefiind nici funcționat public, nici personal contractual, ci este semnatar al unui contract de management. El trebuie să îndeplinească o serie de rigori bine stabilite de lege, în cadrul cărora nu se încadrează foarte mulți dintre angajații actuali ai Primăriei. Edilii s-au reunit luni sub coordonarea primarului Cosmin Necula pentru a găsi o rezolvare la această problemă. După cum am aflat de la diverse surse, numele cel mai vehiculat pentru preluarea funcției este cel al lui Romică Chindruș, actual șef al Serviciului Tehnic-Investiții din cadrul Primăriei. Comisia urma să verifice atent dacă acesta îndeplinește toate condițiile stipulate de lege. De menționat că fostul administrator public avea atribuții legate de Direcția economică, Direcția tehnică (achiziții, tehnic investiții, aprivizionare, IT), Serviciul de implementare proiecte, rapoartele privind achizițiile publice, reprezentarea municipiului în ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană, coordonarea serviciilor publice de interes local. Revenind la posibilul viitor administrator public, acesta a menționat în ultima sa declarație de avere că deține un apartament de 65 mp cumpărat în 1991, situat pe Calea Mărășești, un garaj de 18 mp pe strada Cornișa Bistriței și un autoturism Skoda Octavia cumpărat în 2006. Romică Chindruș a mai menționat un credit bancar de 34.000 lei contractat în 2014 și scadent în 2018. De asemenea, a precizat că în anul dinaintea depunerii declarației de avere a avut venituri de 37.399 lei din salariul de la Primărie, la care se adaugă cele ale soției, de 31.675 lei, din salariul de învățătoare. (O.P.) 0 SHARES Share Tweet

