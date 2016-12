Sanatate Se cauta specialisti pentru Radioterapie si RMN de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau a solicitat Consiliului Judetean (CJ) sa-i fie modificate organigrama si statul de functii. Cererea viza transformarea a doua posturi vacante in alte doua posturi absolut necesare SJU Bacau. Un post de fizician principal, specialitatea fizica, din cadrul Laboratorului Radioterapie, va fi transformat intr-un post de fizician medical cu specialitatea bioinginerie medicala. Un alt post, tot de fizician principal, dar in cadrul Laboratorului Radiologie si imagistica medicala, va disparea, in locul lui fiind infiintat postul de bioinginer medical. “Aceste modificari sunt determinate de necesitatea desfasurarii normale a activitatii sectiei de Radioterapie, precum si de exploatarea aparatului RMN recent achizitionat”, arata Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau. Legat de ajustarea organigramei au mai fost facute si alte solicitari, cum ar fi infiintarea unui post de asistent medical la Compartimentul de evaluare si statistica medicala si transformarea unui post de asistent medical principal la Pediatrie in post de statistician medical. 0 SHARES Share Tweet