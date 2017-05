Sport Se bat pentru tablou Tenis/ Trofeul Municipiului Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ediția din acest an a Trofeului Municipiului Bacău la tenis și-a intrat în pâine sâmbătă, cu primele meciuri de calificare. Prima zi a adus si prima surpriză, „mezinul” competiției organizate cu sprijinul Consiliului Local Bacău, FRT și SCM și dotate cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, băcăuanul Bogdan Manole reușind o victorie de prestigiu în față lui Dan Dumitrașcu: 6-2, 6-7(5), 6-3. Ieri, în turul secund al calificărilor, Manole a fost învins de Edris Fetișlean cu 6-1, 6-2, însă asta nu scade cu nimic meritele tenismenului băcăuan. Pe lista eliminaților din primul tur au figurat și doi băcauani, Ștefan Cășuneanu fiind întrecut cu 6-3, 7-6(2) de cipriotul Rodion Panayiotou, iar Patriciu Balint cedând cu 6-0, 6-0 meciul susținut în compania lui Vlad Protopopescu. Oricum, Bacăul va avea cel puțin doi reprezentanți pe tabloul principal de 32, Alexandru Manole și Petru Berdilă fiind beneficiari de wild card. Calificările se vor încheia azi, de mâine intrându-și în drepturi meciurile de pe tablou. Anul acesta, cel mai bine clasat tenismen prezent la Trofeul Municipiului Bacău este olandezul Botic Van de Zandschulp, locul 339 în clasamentul ATP. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.