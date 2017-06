Actualitate Se apropie 11 iunie: Buletinele de vot au ajuns în Moinești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, a fost prezentă, marți, în Moinești, pentru a coordona preluarea buletinelor de vot pentru alegerile parțiale din 11 iunie și predarea acestora către primar și președintele Biroului Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 2 Moinești. Predarea s-a făcut sub paza asigurată de Inspectoratul Județean de Jandarmi și pe bază de proces verbal. Până acum, potrivit programului privind desfășurarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar al Moineștiului, s-a primit de la BEC 2 lista cu candidații înscriși în cursă și ordinea pe buletinele de vot, s-a finalizat procedura de achiziție privind serviciul de tipărire a buletinelor de vot, s-a semnat contractul cu firma ofertantă și s-a prezentat un exemplar al primului tiraj pentru buletinul de vot membrilor BEC 2, s-au finalizat procedurile de achiziții pentru alte bunuri și servicii necesare desfășurării alegerilor, s-a asigurat paza la tipografie și s-a primit „bun de tipar” de la BEC 2. Primăria Moinești a comunicat numărul de alegători pentru fiecare secție de votare, măsurile luate pentru dotarea și asigurarea amenajării secțiilor de vot, numerotarea secțiilor etc. De asemenea, au fost ridicate ștampilele de vot, plicurile transparente și autocolantele de la București și Rm. Vîlcea, au fost tipărite buletinele de vot, apoi au fost preluate sub pază și predate primarului și președintelui BEC nr. 2 Moinești.

În această săptămână va avea loc ședința de instruire a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare din Circumscripția electorală nr. 2 Moinești.

