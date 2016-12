Actualitate Scrisori catre Mos Craciun - copiii-beneficiari ai programului social-filantropic din cadrul Parohiei "Sf. Gheorghe" si-au pus in scris dorintele de Craciun de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Pentru cei mici, sarbatorile de iarna inseamna daruri. Fie ele jucarii, haine, dulciuri, echipamente electronice ori doar gânduri bune. Si, tot in aceasta perioada, oficiile postale sunt asaltate de scrisori catre Mos Craciun in care micutii isi exprima acele dorinte. Anul acesta, o parte din scrisori au fost primite si de catre preotii Parohiei „Sf. Gheorghe” din cartierul Orizont. Beneficiarii programului social-filantropic ce se deruleaza in cadrul acestei comunitati crestin-ortodoxe si-au trecut dorintele lor neostoite cu scrisul tremurând, dar cu o caligrafie impecabila. Copiii i-au cerut Mosului sa le aduca daruri din cele mai diverse. O masinuta cu telecomanda, o papusa-bebelus, o masina de cusut de jucarie, un telefon, o minge de fotbal, o vioara sau papucei cu Mos Craciun, acestea sunt doar câteva dintre darurile cerute. Pe lânga acestea, unii dintre micuti au cerut „sanatate si fericire” ori „liniste”, daruri atât de simple dar atât de greu de obtinut in ziua de astazi. „Este in puterea noastra, ca ajutoare ale lui Mos Craciun si ca adevarati crestini, sa facem tot ceea ce e posibil ca sa aducem un strop de fericire in vietile celor mai vitregiti de soarta” ne-a marturisit pr. Constantin Gherasim, parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” din Bacau. Pentru inceput, prin grija parohiei si a unor oameni cu suflet mare, copiii au primit daruri dulci de Sf. Nicolae. 0 SHARES Share Tweet