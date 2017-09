În data de 12 septembrie a.c., ofiţeri din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii au participat la o activitate preventivă „ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR ÎN SIGURANŢĂ!” Activitatea a fost desfăşurată cu aproximativ 460 elevi ai Colegiul Naţional Catolic „ Sf. Iosif ” din Bacău, fiind o tradiţie la început de an şcolar.

Poliţiştii au prezentat elevilor materiale preventive având ca temă prevenirea furturilor din buzunare şi genţi, a tâlhăriilor, a infracţiunilor în mediul online, dar şi a accidentelor rutiere. Siguranţa elevilor în drumul lor spre şcoală şi spre casă, modalitatea de a se comporta în unitatea de învăţământ, dar şi evitarea stărilor conflictuale au fost şi acestea teme supuse atenţiei elevilor de către poliţişti. Odată cu începerea noului an şcolar, Inspectoratul General al Poliţiei Române a demarat campania „ ŞCOALĂ ÎN SIGURANŢĂ” care are ca scop creşterea gradului de informare a elevilor aflaţi la debutul anului şcolar în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare în fapte antisociale. Astfel, poliţiştii băcăuani transmit mesajul campaniei pe întreg judeţul, acesta fiind adresat atât copiilor, cât şi cetăţenilor care circulă pe drumurile publice zi de zi. „Astăzi, în drum spre școală, copiii au fost prudenți și au circulat corect. Și aceasta deoarece polițiștii au fost alături de ei și i-au învățat că o zi fără incidente de circulație înseamnă:

Să traverseze fără să alerge și numai după ce în prelabil s-au asigurat că șoferii i-au văzut și au oprit;

Să circule cu bicicleta doar pe pistele special amenajate sau prin parcuri;

Să evite să asculte muzică la căști și să fie atenți la drum."

