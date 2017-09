La data de 19 octombrie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii şi Serviciului Rutier au desfăşurat o activitate preventivă în cadrul campaniei „ŞCOALĂ ÎN SIGURANŢĂ”. Poliţiştii au fost prezenţi în zona adiacentă Colegiului Naţional „V. Alecsandri”, Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” şi Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” din Bacău pentru asigurarea unui climat de siguranţă în pauzele şcolare ale elevilor. Siguranţa elevilor în drumul lor spre şcoală şi spre casă, modalitatea de a se comporta în unitatea de învăţământ, dar şi evitarea stărilor conflictuale au fost şi acestea teme supuse atenţiei elevilor de către poliţişti. Poliţiştii au informat elevii, părinţii şi cadrele didactice cu privire la normele de comportament în societate, măsuri de autoprotecţie pentru prevenirea victimizării şi consecinţele legale asociate faptelor antisociale, aceştia acţionând totodată, pentru dirijarea/ fluidizarea traficului în zona adiacentă unităţilor de învăţământ. Mesajul transmis, în această săptămână, de către poliţişti este: „Prima săptămână de școală a fost marcată de emoții și entuziasm la reîntâlnirea cu profesorii și colegii. Odată cu debutul activităților didactice, polițiștii au fost și ei prezenți în școli, cu recomandări pentru siguranța personală a elevilor.

Acum, copiii care s-au întâlnit cu oamenii legii, știu că: Este util să adopte un comportament civilizat, fără să se lase influenţați de cei din jur şi fără să fie agresivi în atitudine sau limbaj ; Atunci când se întorc de la școală este bine să meargă direct acasă și să respecte regulile de circulație;

Este important să solicite ajutorul părinţilor şi profesorilor dacă ceilalţi copii îi șicanează, izolează, umilesc sau jignesc. Este indicat să evite să aibă asupra lor obiecte valoroase.” Campania „ ŞCOALĂ ÎN SIGURANŢĂ” care are ca scop creşterea gradului de informare a elevilor aflaţi la debutul anului şcolar în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare în fapte antisociale. 19 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.