În aceste zile, până pe 12 mai, Școala Gimnazială „Dr. Al. Șafran” Bacău găzduiește reuniunea de proiect Erasmus Plus „Knowing you, knowing me”. Participă elevi și profesori din Franța, Turcia, Marea Britanie, Ungaria și România. „Evenimentul internațional este de mare amploare, atât ca număr de participanți, 45 de elevi și profesori, dar și ca tipuri de activitate- LTT cu elevi, Training course cu profesori și Seminar internațional intitulat «Impactul parteneriatelor educaționale în contextul diversității culturale europene», desfășurat în parteneriat cu Universitatea «V. Alecsandri» Bacău, care a marcat Ziua Europei 2017, Ziua sportului românesc – oina, 30 de ani de proiecte Erasmus, precum și Bacău – Capitala Tineretului 2017”, ne-a declarat prof. dr. Mihaela Cojocaru, coordonatorul proiectului în Bacău. În același timp, profesorii din cele cinci țări vor participa la cursul de formare „Intercultural education for an inclusive school”, organizat în colaborare cu Asociația pentru Educație și Formare Bacău, prin care își vor forma abilități noi de comunicare interculturală, comportament prosocial, metode și tehnici de incluziune a elevilor prin desen, muzică și religie. Această săptămână de lucru din Bacău este o oportunitate pentru elevii și profesorii participanți de a cunoaște alte culturi și tradiții, de a dobândi abilități și competențe noi privind educația interculturală, arhitectura și pictura bisericească, de a socializa și dezvolta competențele de limbă engleză, toleranța și respectul pentru alte culturi și tradiții. Tema proiectului este focusată pe transferul de bune practici privind incluziunea elevilor în școală și părăsirea timpurie a școlii, calea minunată de motivare fiind religia. România reprezintă religia ortodoxă, de aceea un număr important de activități urmăresc prezentarea bisericilor, mănăstirilor din Nordul Moldovei, tradițiile și obiceiurile specifice acestei religii. Colaboratorii acestui proiect sunt Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, Colegiul de Artă „George Apostu” Bacău, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a județului, Federația Română de Oină, Primăria Municipiului Bacău și Asociația părinților din școală. Proiectul este finanțat cu susținere din partea UE, prin Programul Erasmus+. 0 SHARES Share Tweet

