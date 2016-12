Scoala din Cernu s-a mutat in Muzeul Satului

Vechea scoala din satul Cernu, comuna Poduri, a ajuns in Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” din Bucuresti.

“Este o scoala de tip Spiru Haret si, fiind cladire de patrimoniu, noi nu aveam voie sa schimbam nimic la ea. Nu puteam sa o renovam ca sa o folosim, asa incât ne-am gândit sa o donam muzeului. Au venit cu camioanele si au ridicat-o din Cernu”, arata Diana Albu, primarul comunei Poduri.

Ideea s-a nascut in cadrul discutiilor purtate de consilierii locali cu privire la soarta scolii.

“Am facut solicitarea catre Muzeul Satului, apoi am obtinut toate avizele necesare, inclusiv pe cel al Ministerului Culturii. Noi am promis ca vom cauta niste banci vechi pentru ca vor sa reconstituie o sala de clasa din acea vreme”, afirma primarita.

Dupa ce scoala va fi instalata in muzeu si va fi montata placuta cu numele satului si al comunei, autoritatile din Poduri vor fi invitate la inaugurare.

“Suntem foarte multumiti in primul rând pentru ca am salvat o cladire de patrimoniu, apoi pentru ca localitatea noastra va fi prezenta in muzeu si cunoscuta de vizitatori din intreaga lume”, a marturisit Diana Albu.