Școala de Vară, atelierul de film organizat de Film mai aproape, caută 12 adolescenți cu spirit imaginativ, care vor să se exprime prin medii cinematografice. Așteptăm aplicația ta până pe 10 august! Primul festival de film din Bacău, Film mai aproape, și-a desfășurat ediția-pilot în 2016, atunci când întreg orașul s-a bucurat pentru prima dată de trei zile pline de filme, printre care Aurora (r. Cristi Puiu), Poziția copilului (r. Călin Peter Netzer), concerte și expoziții. Film mai aproape s-a născut din dorința de a crea din cinematografie o priortate în orașul Bacău și de a aduce filmul de artă mai aproape de public. Cele două cinematografe de stat nu funționeză, iar organizatorii au pornit o campanie prin care să atragă interesul conducerii pentru ca măcar unul dintre aceste locuri să fie revendicate de către comunitate. Visul este ca, ulterior Cinema Central să fie renovat și dat în folosință, iar proiecțiile din cadrul Film mai aproape să aibă loc într-un spațiu dedicat. Parte a programului Bacău- Capitala Tineretului, festivalul revine între 24-27 august. Program este peste așteptări și aduce o noutate- Școala de Vară. Se caută 12 liceeni, cu vârste cuprinse între 14-19 ani, ale căror pasiuni se învârt între film, fotografie, editare video. Atelierul de educație cinematografică se va desfășura în întâmpinarea festivalului, în perioada 18-27 august, în Bacău. Protagoniștii vor fi îndrumați de 4 formatori, personalități active din domeniul cinematografic din țară. Programul cuprinde masterclass-uri, iar participanții, împreună cu trainerii, vor parcuge întreg procesul de realizare a unui film- de la scenariu la montaj. Scopul final a atelierului este realizarea unor scurt-metraje de către liceeni, grupați în echipe. Scurt-metrajele vor avea la bază o temă prestabilită și vor fi proiectate în cadrul festivalului. Se vor oferi și premii, acordate de către public. Cum te înscrii? Tot ce trebuie să faci pentru a lua parte la Școala de Vară Film mai aproape este să trimiți o scrisoare de intenție, un CV și o fotografie portret cu tine, la adresa filmmaiaproape@gmail.com. Pentru mai multe detalii, nu ezita să ne căutați la adresa menționată. Toate costurile vor fi asigurate de către festival (cazare, masa), iar cei care nu dispun de o cameră de filmat, vor putea apela la cele din dotarea noastră.

Dacă ești tânăr, îți plac filmele și vrei să-ți faci primul scurt-metraj, vacanța asta trebuie să fii nelipsit de la Școala de Vară! Înscrie-te până pe 10 august și hai să aducem filmul mai aproape de noi!

