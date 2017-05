„Școala altfel” la “Al. I. Cuza”

Ieri, 24.05.2017, elevii clasei a V-a C de la Scoala Gimnaziala “Al. I. Cuza”, in cadrul programului “Scoala Altfel”, au avut parte de o lectie speciala, cu o tematica de interes pentru ei: Initiere in tehnica fotografica. Captivati de explicatiile utile oferite cu amabilitate de domnul Razvan Bibire si de domnul Marius Fundulea, elevii au aflat mai multe lucruri despre aparatul de fotografiat (modul de functionare, accesoriile unui aparat de fotografiat, expunerea, lumina in fotografie, etc)

Dupa interesul si bucuria pe care le-am observat la fiecare dintre elevi, pot spune ca, dupa intalnirea de ieri, acestia privesc cu alti ochi fotografia si isi doresc sa stapaneasca mai bine aparatul de fotografiat , sa foloseasca toate setarile din meniu pentru a realiza fotografii cat mai bune.

“Activitatea de astazi mi s-a parut interesanta, educativa si amuzanta”. a declarat Ioana M., eleva in clasa a V-a C

“Am aflat lucruri noi: cum sa respiram pentru a iesi bine in poze, cum sa alegem lumina atunci cand vrem sa realizam o fotografie clara, cum sa fotografiem ca un profesionist.” Andreea S., eleva in aceeasi clasa.

Profesor diriginte, Narcisa Bejan

1 of 9