“Scoala altfel“. În vizita la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău

2017 este al șaselea an în care educatia alternativa este sustinuta prin activități informale pentru copii, asa cum este “Școala altfel – să știi mai multe, să fii mai bun!”, un program dedicat activităților extrașcolare. In această săptămână specială, școlile și grădinițele, alături de profesori, învățători și educatori, isi propun să le ofere tinerilor noi experiențe de învățare – orele de la clasa fiind inlocuite cu activitati dintre cele mai diverse.

Saptamana trecuta, aproape 1000 de scolari si prescolari au trecut portile Aeroportului Bacau

“Si in acest an, Aeroportul International George Enescu Bacau a venit in sprijinul programului educational „Scoala altfel”, prilej cu care aproape 1000 de copii de la diferite scoli si gradinite din Bacau, Onesti, Moinesti au ajuns la noi si au descoperit un strop din activitatea aeroportuara”, a declarat Cezara Botez- purtator de cuvant -Aeroportul Bacau

Pentru multi dintre micutii scolari vizita la Aeroport a reprezentat o premiera.

Copiii au aflat cate ceva din istoria institutiei si s-au transformat pret de cateva minute in pasageri. Insotiti de reprezentantii aeroportului, cei mici au avut ocazia sa viziteze Terminalul AIGEB, au invatat ce inseamna Check-in, Control de Securitate, Controlul documentelor, imbarcare si debarcare.

Autobuzele i-au dus pe platforma aeroportuara, unde au descoperit avioanele dar si utilajele speciale folosite la diverse servicii pe pista.

“Este o mare bucurie pentru toti copiii sa poata schimba sala de clasa cu un alt mediu, care aduce cu sine informatii noi si diferite. Pentru unii aceste vizite pot fi si o sursa de inspiratie atunci cand vine vorba despre alegerea carierei”, ne-a marturisit prof. drd. Neli Popoveniuc, Școala Gimnazială Ion Creangă Bacău

In asteptarea Zilei de… 1 Iunie

In fiecare an, la inceput de vara, lumea aviatiei se dezvaluie celor mici prin amanunte ce trec neobservate, in general, de pasagerii grabiti. Este bine ca se intampla asa, pentru ca avem nevoie de tot mai multi oameni, dedicati unei industrii in plina crestere.

De altfel, vara ii iubeste pe copii si pe aviatori deopotriva, cu doua evenimente speciale: Ziua internationala a copilului, 1 iunie, si Ziua Aviatiei, 20 iulie.

Pe 10 iunie, incepand cu ora 10:30, Aerodromul Bacau gazduieste un spectaculos Miting Aerian. Invitati speciali: Aeroclubul Romaniei, Iacari Acrobati, Asociatia Traditia Militara. Vor putea fi admirate mai multe tipuri de avioane si elicoptere, intre care F16, Mig 21 Lancer, IAR 99 Soim, IAK 52, IAR 330 Puma, IAR 316 Alouette, C 27 Spartan, C 130 Hercules.

