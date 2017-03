Educatie Şcoala “Alecu Russo” caută elevi pentru clasele pregătitoare - vestea bună este că Primăria Bacău va mobila şi utila sălile de clase destinate celor mici - promisiunea a fost făcută chiar de către viceprimarul Dragoş Ştefan, invitat la prezentarea ofertei educaţionale a Şcolii “Alecu Russo” Bacău de Ramona Ionescu -

Ziua de 1 martie a avut dublă semnificaţie la Şcoala “Alecu Russo” Bacău. Prima zi de primăvară a adus bucurie în şcoală, însă, a fost şi bun prilej de întblnire între cadrele didactice şi părinţii care au copii în grupele terminale la Grădiniţa nr. 30, Grădiniţa nr. 27 şi Grădiniţa nr. 16. Scopul întâlnirii a fost acela de orientare a părinţilor către unitatea de învăţământ, având rol informativ cu privire la oferta educaţională pentru Anul şcolar 2017-2018. Aşa se face că Elena Roşca, directorul Şcolii “Alecu Russo” a lansat invitaţia către cele trei grădiniţe din oraş, iar părinţii copiilor de grupa mare au răspuns prezent chemării. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida “Ziua porţilor deschise”, iar după ce au fost întâmpinaţi cu pâine şi cu sare la intrarea în şcoală, invitaţii au fost conduşi către sala de sport a unităţii de învăţământ, acolo unde, cei prezenţi au ascultat discursurile oficialităţilor şi au asistat la un spectacol pregătit de cadrele didactice şi de elevii şcolii. Încă de la început, în discursul ei, directorul Elena Roşca a pus accentul pe educaţie şi pe faptul că la formarea copiilor trebuie să contribuie deopotrivă, copiii, cadrele didactice şi familia. “Cel mai important lucru pe lumea aceasta este educaţia şi ea se face cu sufletul. Educaţia o facem împreună. Şi copii şi părinţi şi cadre didactice. Dacă împreună vom pune umărul la a face educaţie cu aceşti copii, sunt convinsă că ţara noastră se va schimba în bine de-a lungul timpului”. Elena Roşca, director la Şcoala “Alecu Russo” Bacău Printre invitaţi s-a aflat şi viceprimarul Dragoş Ştefan, care le-a spus părinţilor, că primăria va suporta în acest an costurile pentru amenajarea noilor săli de clasă. 1 of 20 “Anul acesta avem în vedere să înfiinţăm aproximativ 50 de clase pregătitoare. Acest lucru presupune inclusiv asigurarea mobilierului şi a celorlalte utilităţi. Părinţii pot avea încredere şi în această şcoală pentru că aici există cadre didactice bine pregătite, care îşi fac foarte bine meseria. În acest an îi sugerez doamnei director să formeze 3 – 4 clase pregătitoare, care vor fi utilate. Acest obiectiv va fi motivant pentru părinţi, iar şcoala îşi poate creşte numărul de elevi”. Dragoş Ştefan, viceprimarul municipiului Bacău Celor prezenţi le-au mai vorbit inspectorul şcolar Ionuţ Căsăneanu şi Ioan Stoica, fost director al Şcolii “Alecu Russo”. Pentru acesta din urmă, momentul a fost unul emoţionant, strecurând lacrimi în colţurile ochilor. Dincolo de discursurile invitaţilor, au curs lanţ momentele artistice pregătite de copii. Cu toţii au stârnit zâmbete şi ropote de aplauze. 0 SHARES Share Tweet