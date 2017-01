2016 a trecut, dar a lăsat urme. „Urme bune, pe care trebuie să pășim și în 2017”, declară antrenorul de judo al SCM Bacău și JC Royal, prof. Aurel Chelariu. „Am convingerea că și în acest an vom avea numeroase satisfacții. E nevoie de muncă și de sacrificiu, factori fără de care nu poti face performanță, însă mizez pe conștiinciozitatea sportivilor mei”, a punctat Chelariu, care a realizat și un bilanț în privința celor mai bune rezultate obținute de elevii săi în 2016. SCM Bacău Ștefan Cremene: aur la Balcaniada U15 de la Skopje (Macedonia), argint la CN U15 individual și pe echipe U15, bronz la CN U16, toate la 55 kg- Drobeta Turnu Severin.

George Crețu: argint la CN individual și pe echipe U15- Drobeta Turnu Severin, locul 7 la Balcaniada U15 de la Skopje (Macedonia), toate la 73 kg.

Dragoș Prosie: aur la CN Ne-Waza U16, 73 kg și bronz la CN U16, 66 kg, ambele la Drobeta Turnu Severin.

Cosmin Tamba: argint la CN U18, 73 kg- Târgu-Mureș.

Rareș Gârmacea: argint la CN U13, 55 kg- Baia Mare.

Echipa Under 15 (Ianis Pravăț 50 kg, Ștefan Moisei 60 kg, Rareș Irimescu și Marco Chiper, ambii la 66 kg și Andrei Ursu +73 kg): argint la CN- Drobeta Turnu-Severin.

Ionuț Pușcașu: bronz la CN U18, 60 kg- Târgu-Mureș.

Rareș Vultur: locul 5 la CN Ne-Waza U13, 34 kg- Drobeta Turnu Severin. JC Royal Bacău Andrei Buga: aur la CN U11, 34 kg- Timișoara și la CN Ne-Waza U11, 34 kg- Drobeta Turnu-Severin.

Miruna Vultur: aur la CN U11, 29 kg- Timișoara și bronz la CN Ne-Waza U11, 29 kg- Drobeta Turnu Severin.

Ștefan Buga: bronz la CN U11, 24 kg- Timișoara și argint la CN Ne-Waza U11, 27 kg- Drobeta Turnu Severin.

Dragoș Cremene: aur la CN U10, 34 kg- Timișoara.

