În evidențele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, prin programul național de tratament al bolilor rare, numărul de pacienți tratați este de 24. Dintre aceștia, nouă pacienți sunt diagnosticați cu scleroză laterală amiotrifică, un pacient este cu Boala Fabry, unul cu sindrom de imunodeficiență primară, 10 copii și trei adulți sunt cu mucoviscidoză. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.