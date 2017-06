Scandaluri provocate de persoane cu probleme psihice

Agentii Biroului de Ordine Publica aflati in timpul serviciului de patrulare s-au autosesizat cu privire la faptul ca, pe strada Dumbravei, la intrarea in Piata Centrala, se afla un tanar de aproximativ 20 de ani, care avea in mana un cutit cu lama de aproximativ 20 cm, cu care ameninta persoanele, care tranzitau zona.

Politistii au intervenit prompt, au imobilizat persoana in cauza, acesta fiind condus la sediul Politiei Locale din Piata Centrala. unde a fost identificat ca fiind, F. Eusebi, de 21 ani, din Bacau.

Intrucat tanarul manifesta un comportament deviant, fiind recunoscut ca o persoana cu tulburari psihice, a fost dispusa masura de internare a acestuia in cadrul Sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean Bacau, unde figura in evidente si cu alte internari pentru comportament violent.

De asemenea, pe adresa Politiei Locale a mai venit o sesizare telefonica, de la numitul C.F, de 61 ani, din Serbanesti, care reclama faptul ca, fiul sau, C.Lucian, de 22 ani, cunoscut cu probleme psihice, face scandal in familie, isi ameninta parintii si manifesta un comportament violent la adresa acestora.

Politistii locali s-au deplasat la fata locului, unde au imobilizat persoana in cauza, aceasta fiind condusa cu ambulanta la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Bacau.