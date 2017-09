Scandalul ouălor contaminate

Firmele de dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare, luate la puricat de inspectorii sanitar veterinari Isteria mediatică generată pe marginea scandalului ouălor contaminate cu Fipronil a cuprins întreaga ţară. În acest context extrem de sensibil, autorităţile sanitare veterinare au demarat din timp acţiuni de verificare, atât la depozitele farmaceutice veterinare sau în fermele de păsări (în privinţa utilizării produselor pentru combaterea paraziţilor), cât şi în unităţile care au ca profil efectuarea activităţilor de dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare. Astfel, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bacău a verificat toate fermele de găini ouătoare şi toate depozitele farmaceutice veterinare din judeţul. Totodată, au fost controlate şi două ferme de găini de reproducţie, 4 unităţi cu activitate de dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare şi două ferme de pui de carne. „În urma acestor controale, se constată că nu s-a utilizat nici un produs insecticid neautorizat (fără aviz sanitar). Menţionăm că acţiunile de control sunt în curs de desfăşurare şi în perioada următoare”, a trasmis dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Reamintim că nu mai puţin de 40 de ţări sunt afectate de uriaşul scandal al ouălor contaminate cu fipronil. Potrivit datelor oficiale, 24 dintre cele 28 de ţări din UE au raportat cazuri de ouă contaminate, alături de alte 16 ţări din afara spaţiului UE, doar Lituania, Portugalia, Cipru şi Croaţia nefiind afectate. În plus, ouă contaminate au fost descoperite şi în ţări din afara UE, cum ar fi SUA, Rusia, Africa de Sud şi Turcia. De altfel, în capitala Estoniei, este programată o discuţie între miniştrii agriculturii din statele UE pe marginea acestui subiect. De reţinut că Fipronilul este un ingredient care se regăseşte des în produsele veterinare, fiind folosit pentru eliminarea puricilor, păduchilor şi căpuşelor la animale. În schimb, este interzisă utilizarea acestuia în cazul animalelor destinate consumului uman. Şi asta pentru incriminatul produs poate afecta ficatul, tiroida şi rinichii, însă, în cazul unui consum ridicat. Fipronilul a fost depistat în cantităţi mici în ouă, după ce insecticidul ar fi fost folosit pentru a curăţa ţarcurile în care se aflau puii. Însă, apariţia ideii de contaminare a determinat retragerea – ca măsură de precauţie – a unui număr mare de ouă din piaţă. 0 SHARES Share Tweet

