Insecticidul fipronil prezintă un risc de intoxicație „foarte improbabil” la oameni care, chiar și la nivelurile detectate în Belgia și Olanda, ar trebui să consume mii de ouă contaminate de-a lungul vieții pentru a suferi reacții adverse. Este ceea ce a declarat pentru EFE, Alfred Bernard, un expert și toxicolog de la Universitatea Leuven din Belgia, potrivit căruia consumatorii trebuie să fie liniștiți. El a mai spus că măsurile de precauție luate până în acest moment răspund mai degrabă unei fraude legale decât unui „pericol” real de intoxicație. „Nu există risc pentru populație deocamdată. Este limitat și potențial foarte improbabil”, a asigurat expertul. Bernard a subliniat că actualele niveluri detectate ar trebui să depășească o perioadă îndelungată de timp pentru a prezenta un risc de intoxicație cronică și asigură că nu s-a semnalat niciun deces în Europa din această cauză. „Riscul este aproape inexistent, deoarece durata expunerii este limitată și există o marjă de securitate foarte mare, iar probabilitatea ca o persoană să consume în fiecare zi ouă contaminate este foarte redusă”, a precizat el. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică fipronilul ca ‘moderat toxic’ pentru oameni, considerând că doar în cantități mari poate genera afecțiuni hepatice, sau la nivel de tiroidă sau rinichi. Potrivit cifrelor furnizate de expert, o persoană ar trebui să consume cel puțin 10.000 de ouă contaminate, într-o perioadă scurtă de timp, pentru a-și pune în pericol sănătatea, deși el propune să fie alternați producătorii de ouă cumpărate pentru a reduce la minimum expunerea. Din Olanda, expertul în nutriție Martijn Katan împărtășește părerea că o persoană ar trebui să consume „mii de ouă pentru a fi supusă unui risc”. „Chiar dacă a consumat patru ouă pe zi în ultima lună, nu este dăunător. Nu trebuie să-l preocupe decât colesterolul”, a declarat expertul postului olandez de televiziune NOS. Dincolo de securitatea alimentară, cazul fipronil presupune o fraudă, având în vedere că uzul său alimentar nu este legal în Uniunea Europenă (UE) și simpla lui prezență în alimente, chiar și la nivel scăzut, reprezintă o infracțiune. Totuși comercializarea acestui insecticid este autorizată din 1993, când compania farmaceutică franceză Rhone-Poulenc l-a introdus pe piață; de atunci este utilizat ca tratament pentru eradicarea paraziților la semințe sau animale domestice, precum câini și pisici, dar este limitat ca urmare a contribuției sale la declinul populațiilor de albine. Potrivit expertului consultat de EFE, există și alte insecticide care ar putea înlocui fipronilul. De fapt, licența sa de comercializare în UE se încheie la 30 septembrie și se prevede să nu fie reînnoită, deși Alfred Bernard notează că va fi „probabil” înlocuit cu o substanță alternativă pe piață. Olanda și Belgia colaborează pentru a afla originea acestei fraude, care potrivit primelor estimări vizează compania belgiană Poultry Vision, furnizorul care a vândut sub eticheta „bio” un tratament pentru păsări care conținea fipronil. Compania ar fi utilizat un produs pe bază de plante, Dega 16, contaminat cu substanța activă fipronil, produs și de firma germană BASF. Această substanță, utilizată în mod obișnuit la produsele veterinare împotriva puricilor, acarienilor și căpușelor, este interzisă la tratarea animalelor destinate consumului, precum păsările. Totuși cea suspectată este acum societatea olandeză Chickfriend, una din fermele care a utilizat tratamentul cu fipronil pentru eradicarea paraziților la păsări și unde au fost arestați doi administratori. Conform analizelor publicate, ferma olandeză Chickfriends a folosit această substanță pe care a achiziționat-o de la societatea belgiană Poultry-Vision. Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a convocat o întâlnire cu miniștrii și organismele naționale pentru a discuta efectele negative ale contaminării ouălor cu substanța toxică denumită fipronil, care a dus la dispute între statele membre. AGERPRES 15 SHARES Share Tweet

