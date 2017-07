30.000 de euro, sisteme informatice și documente au fost ridicate de polițiști în urma perchezițiilor efectuate, ieri, în Bacău, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat bănuit că a creat un prejudiciu de 1.000.000 de lei prin tăiere ilegală de arbori, furt de arbori și spălare de bani. În urma perchezițiilor efectuate, ieri, în județul Bacău, de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Ordine Publică din Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de urmărire penală și criminalistică, au fost ridicați 30.000 de euro, sisteme informatice și alte înscrisuri utile cauzei. De asemenea, polițiștii au constatat o infracțiune la regimul armelor și munițiilor. Activitățile au vizat sediul unor instituții publice și societăți comerciale, precum și locuințele unor persoane implicate în săvârșirea de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere ilegală arbori și furt de arbori. Din cercetări a reieșit că 9 persoane ar fi săvârșit fapte ilicite în domeniul silvic, prin constituirea, sub directa coordonare a unui reprezentant al unei instituții, a unui sistem de natură a permite tăierea fără drept și valorificarea masei lemnoase rezultate din suprafețele de fond forestier aflat în proprietate public-privată. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.000.000 de lei. Față de cele 9 persoane bănuite au fost emise mandate de aducere, iar în urma audierilor a fost dispusă măsura controlului judiciar. Cele nouă persoane vor fi conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale. La acțiune au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Harghita, Neamț și Vrancea, precum și jandarmi. 37 SHARES Share Tweet

