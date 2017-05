Politica Scandal pentru sediul PNL Bacău de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sediul Partidului Liberal Bacău, de la adresa Vasile Alecsandri 10, a devenit aprig motiv de dispută între primarul orașului, Cosmin Necula, și liderii PNL. Un proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a casei respective a fost respins în ședința ordinară a Consiliului Local de luni, prin votul majoritar al consilierilor PSD și aliaților, spre marea dezamăgire a consilierilor PNL. De menționat că pe spațiul respectiv, care aparține municipalității, PNL achită o chirie de 821 de lei pe lună, sumă modică pentru zona ultracentrală în care se află. „La PNL există un cor de bocitoare, oameni care stau cu mâna întinsă ca să să obțină un spațiu la un preț derizoriu, ca pentru o locuință socială. Sunt convins că PNL nu are probleme cu banii, mai ales că unii dintre cei mai mari oameni de afaceri din Bacău sunt liberali. PNL își poate găsi un alt sediu”, a spus primarul Cosmin Necula, în ședința de consiliu local. Avocatul Daniel Miclăuș, consilier local al PNL, a ținut o adevărată pledoarie în favoarea menținerii sediului respectiv pentru partid, și a explicat ulterior că PNL nu este în pericol să piardă sediul actual. De menționat că PNL a pierdut unul dintre sedii, fosta Casă Cancicov, care a fost retrocedat proprietarilor, iar acum este în administrarea Hotelului Dumbrava. Replica a venit tot de la primarul Necula, care a spus că sediul actual, de pe Alecsandri 10, ar putea fi sediu de creșă sau grădiniță, mai ales că există 370 de cereri neonorate pentru creșe și alte 3500 de cereri cereri pentru locuințe sociale. „PNL nu stă cu mâna întinsă la nimeni. Este o minciună ce spune primarul, că avem chirie preferențială. Primarul are atitudine de comisar bolșevic, de pui crescut la școala bolșevică. Pentru acest spațiu avem un contract perfect valabil, pe care dorim să îl prelungim, fiindcă avem drepturi conform legilor partidelor politice. Dacă se vrea într-adevăr să se facă ceva în această locație – creșă, muzeu – PNL va pleca în prima secundă. Nu cred că primarul trebuie să se transforme în agent imobiliar, în slujba unui samsar de imobile”, a replicat Ionel Palăr, președintele organizației județene PNL Bacău, susținut de președintele organizației municipale PNL, Dragoș Luchian, care a precizat că partidul și-a achitat onest obligațiile față de municipalitate, legate de sediul în care funcționează acum. 0 SHARES Share Tweet

