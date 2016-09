Scandal pentru crese

Un proiect de hotarâre aparent fara miza, care prezenta intentia Primariei Bacau de a amenaja grupe de cresa in sali de gradinita care erau folosite pentru activitati extrascolare, a stârnit in mod paradoxal o cearta intre consilierii locali reuniti miercuri in sedinta extraordinara.

Pe scurt, primaria intentioneaza, in cel mai scurt timp sa faca loc in crese celor 170 de copii care au ramas in afara sistemului anteprescolar, luând gradinitelor sali in care organizau sporadic activitati extrascolare, spectacole si serbari. Acesti copii sunt doar cei pentru care parintii au depus cereri si care n-au avut loc la inceputul acestui an, dar este de asteptat ca solicitarile sa fie chiar mai multe. „Aceasta este o solutie pe termen scurt, pentru ca anul viitor ne gândim la constructia unei crese noi”, a punctat viceprimarul Dragos Stefan, initiatorul hotarârii.

Discutia a pornit de la legalitatea hotarârii, Daniel Miclaus, consilier PNL, punctând ca in comisia juridica proiectul a fost avizat nefavorabil.

„Citim Legea Educatiei Nationale care arata clar la art. 112 ca la schimbarea destinatiei spatiului este necesar avizul Ministerului Educatiei. Depinde cum se interpreteaza aceasta lege. Noi am citit-o si am decis sa avizam nefavorabil, pentru ca se incalca legea, nu exista avizul ministerului”, a spus Miclaus.

Apoi a dat citire adreselor venite de la unitatile de invatamânt in care se precizeaza ca isi dau avizul pentru „schimbarea destinatiei spatiului”. L-a sustinut consilierul independent Cristian Ghinghes, care a spus ca „se iau spatii pe care le foloseau gradinitele pentru sport sau activitati optionale care fac parte din oferta lor educationala. Punctez inca o data asupra necesitatii de a respecta legalitatea.”

A fost punctul in care au inceput discutiile pe un ton inalt, primarul Cosmin Necula aratând ca „avem bani, loc, cereri si nu suntem lasati sa facem crese pentru ca niste functionari se opun, care au anumite interese sa tina acele spatii blocate. Nu mai credeti ceea ce va spun ei. De trei luni de zile, de când am venit si incercam sa rezolvam aceasta problema, ni se tot spune «nu se poate».

Daca aveti dubii cu privire la legalitate, va invit sa-mi faceti plângere penala ca vreau sa facem crese”, a spus Necula, dupa care a punctat „copilul meu a fost la Gradinita 33, de unde noi vrem sa luam o sala. Vreti sa va spun pentru ce se folosea acea sala? Ca sa vina Mos Craciun o data pe an. Vreti sa va spun de câte ori a venit acolo Mosul? O data, cel mai adesea venea in sala de clasa. Pentru ce sa tinem blocata o sala?”

A intervenit secretarul Ovidiu Popovici, explicând ca „nu se schimba destinatia, tot invatamânt se va face, nu discoteca sau cinematograf. Daca legiuitorul permite acest lucru, prin Legea 263/2007, este clar ca este legal”, a spus secretarul. Pâna la urma, proiectul a fost votat de consilieri, cu doua abtineri, ale lui Miclaus si Ghinghes. Prin urmare, se vor infiinta grupe de cresa la gradinitele 27, 28, 33 si Raza de Soare.

Tot miercuri s-a aprobat infiintarea unei comisii de analiza a activitatii Companiei de Apa si a cauzelor care au dus la avariile de luna trecuta la reteaua de apa a municipiului. Aceasta va fi formata din consilieri de la toate partidele politice si are la dispozitie sase luni pentru a descoperi cum functioneaza lucrurile la compania la care municipiul este actionar majoritar. La incheierea activitatii, comisia va prezenta un raport in fata Consiliului Local. Cel mai probabil, la aceasta comisie se va adauga si un audit financiar.

Primele trei puncte de pe ordinea de zi au vizat continuarea proiectelor europene care s-au derulat cu fonduri europene dar nu s-au finalizat la timp. Costurile suplimentare se vor deconta de la bugetul local.

Termenul de finalizare a lucrarilor de pe strada Milcov s-a prelungit pâna pe 1 noiembrie, nota de plata fiind 7,1 milioane de lei. Proiectul reabilitarii strazii Stefan cel Mare se va incheia in acelasi termen, aici suma suportata fiind de 98 de mii de lei, cheltuieli neeligibile de la bun inceput.

Cel mai costisitor proiect este cel al Insulei de Agrement. Termenul de finalizare devine 31 decembrie 2018, cost total 20,4 milioane de lei. „Toate fac parte din ciclul de buna executie. Proiectul insulei este o catastrofa, de la proiectare, la inadvertentele in executie”, a comentat primarul Necula care a spus ca toate explicatiile pentru nefinalizarea investitiilor se gasesc la aparatul administrativ al primariei.