– un cadru didactic, titular la Liceul Tehnologic din Răchitoasa, contestă faptul că nu îi sunt atribuite ore suplimentare, deși în alte școli din structură s-a făcut acest lucru – Inspectoratul Școlar spune că aceste decizii sunt luate, conform legii, de directorul unității de învățământ – de cealaltă parte, conducerea liceului se apără și precizează că oferta făcută profesorului în cauză a fost refuzată de acesta Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.