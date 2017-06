Scandal la Autogară: un bărbat a sărit pe capota unei mașini și a lovit șoferul

Astazi, 13.06.2017, in jurul orelor 11.00, politistii locali din cadrul Compartimentului Interventie s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona Autogarii Bacau, era in desfasurare un conflict violent intre doua persoane de sex masculin.

Unul dintre barbati avea in mana un cutit, cu care il ameninta pe celalalt, moment, in care au intervenit agentii, care au procedat la imobilizarea si conducerea celor doi la sediul Politiei Locale.

Din verificarile efectuate a reiesit ca cei doi se numesc, U.Daniel, de 42 ani, din comuna Vultureni ( agresorul) si M.Ionel, de 48 ani, din comuna Pancesti ( victima) si ca intre acestia exista un conflict mai vechi, cu amenintari, situatie, care a degenerat astazi, in Piata Centrala si a continuat in zona Autogarii, unde cel din urma s-a aruncat pe capota masinii celuilalt, i-a deschis portiera si l-a zgariat in zona fetei.

In momentul in care, acesta a dorit sa coboare din masina pentru a riposta, agresorul a scos un cutit, cu care a inceput sa il ameninte, fiind imobilizat de politisti, care au gasit asupra sa, in urma controlului corporal si un spray iritant -lacrimogen.

In cauza, au fost intocmite documentele de constatare ale infractiunii in flagrant, fiind dispusa masura de predare a numitului, U. Daniel, agentilor Sectiei 2 Politie, pentru definitivarea cercetarilor.