Actualitate Scandal între vecini de la o bucată de pământ. S-a ajuns la incendiere de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – cea care a pus focul îşi recunoaşte fapta – oamenii se ceartă de la câţiva metri de pământ, în condiţiile în care satul lor este aproape pustiu şi sunt destule suprafeţe necultivate Într-una din serile trecute, în satul Văleni, din comuna Stănişeşti, a izbucnit un incendiu la un depozit de furaje, amplasat în apropierea gospodăriei unei bătrâne de 72 de ani. Pompierii de la Podu Turcului au intervenit şi după aproape trei ore focul a fost stins, flăcările mistuind aici circa cinci tone de fân. În urma verificărilor, s-a ajuns la concluzia că incendiul a fost provocat de o femeie de 38 de ani, vecina care locuieşte peste drum. Cele două familii au un conflict mai vechi legat de o bucată de teren, mai exact cel pe care erau amplasate căpiţele de furaje. În seara aceea s-a iscat un scandal între femeie şi fiul bătrânei, iar bărbatul s-a supărat şi a deconectat-o de la reţeaua de electricitate, pentru că locuinţa acesteia era alimentată cu energie de la ei. Rămasă fără curent, nici ea nu a stat cu mâinile în sân şi s-a dus, a luat un chibrit şi ar fi dat foc. Ba chiar recunoaşte cu seninătate că a făcut acest lucru. „Eram acasă şi când am ieşit din curte luase foc tot. Vecina mi-a dat foc. Sunt opt căruţe de nutreţ, din care ţineam animalele. Acum mă tem să nu se pună foc şi la casă. Atât ne mai trebuie, că nici nu avem apă aici. Am trei fântâni şi toate sunt secate”, se plângea Frosica Tănase, păgubita. „Am tot dreptul că este pământul meu. De cinci ani i-am tot spus să ia fânul de pe pământul meu, dar nu a înţeles şi i-am dat foc cu chibritul. Nu-mi pare rău”, spunea Daniela Barcan, femeia acuzată. Fiii bătrânei au sărit să stingă vâlvătaia, dar, cum nu au o sursă de apă, a fost practic imposibil. „Nu s-a mai putut face nimic că ardea tot. În momentul în care a aprins, a luat foc tot. Noi am încercat, dar ce puteam face. Dacă bătea vântul se putea extinde şi să fie mai rău”, mărturisea Constantin Tănase, fiul bătrânei. Chiar dacă spune că nu regretă ce a făcut, femeia acuzată că a pus focul, care este însărcinată şi are mai mulţi copii minori, este cercetată de poliţişti pentru distrugere prin incendiere. Conflictul dintre ei s-ar putea stinge dacă ar ajunge la o înţelegere. „Să-mi dea pământ în altă parte şi îi las să-şi pună fânul aici”, mai spunea Daniela. „Trebuie să aducem anchetă, Cadastrul, să vedem al cui este pământul. Ce teren să aibă”, a completat şi tanti Frosica, hotărâtă parcă să nu cedeze. Cei care se ceartă de la o bucată de teren locuiesc într-un sat cu doar câteva gospodării şi acelea răsfirate. Se ajunge la ei pe un drum de pământ, pe alocuri greu de parcurs, sunt singurii locuitori care au proprietăţile mai apropiate şi tocmai ei nu se înţeleg. Asta în condiţiile în care în jurul lor sunt tarlale întregi nelucrate şi este greu de crezut că dacă ar cultiva ceva acolo sau ar depozita furajele, chiar dacă nu ar fi proprietatea lor, ar veni cineva să le ceară socoteală, în acel sat rupt de lume. 0 SHARES Share Tweet

