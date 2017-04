Justitie SC IMROM SA şi administratorul acesteia, condamnaţi în dosarul reabilitării străzii Milcov inculpaţii trebuie să plătească Ministerului Dezvoltării suma de 6.755.244,24 lei. de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tribunalul Bacău a dat sentinţele în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată firma care a câştigat prima licitaţie pentru refacerea străzilor Caragiale şi Milcov, alături de administratorul acesteia. Mihai Haivas, acuzat de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, faptă ce a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendare, plus muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Roman, pe o perioadă de 80 de zile. Pentru aceeaşi infracţiune, SC IMROM SA a fost condamnată la pedeapsa amenzii penale de 25.000 lei, la care s-a adăugat şi obligaţia afişării hotărârii de condamnare, pentru o perioadă de 2 luni, la sediul societăţii. DNA Bacău a dispus, anul trecut, trimiterea în judecată a societăţii IMROM SA şi a administratorului acesteia. Procurorii susţin că administratorul societăţii care a încheiat contractul de reabilitare a infrastructurii urbane zona „I.L.Caragiale – Milcov – intersecţie strada Letea din municipiul Bacău” a determinat reprezentanţii Primăriei Bacău să folosească documente nereale în vederea accesării fondurilor europene. „Concret, în cursul derulării contractului de lucrări, inculpatul a întocmit şi folosit documente din care reieşea în mod nereal constituirea unei garanţii de bună execuţie, ce au fost depuse de către Primăria Bacău la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept a sumei de 6.755.244,24 lei din bugetul Uniunii Europene, sumă cu care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a constituit parte civilă în cauză”, arată DNA. De altfel, instanţa a admis acţiunea civilă a Ministerului Dezvoltării şi i-a obligat pe inculpaţi să achite suma de 6.755.244,24 lei, achitată de partea civilă în baza contractului de lucrări. În acelaşi timp, a fost menţinut sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea SC IMROM SA în vederea recuperării prejudiciului. Sentinţa poate fi contestată în apel. 19 SHARES Share Tweet

