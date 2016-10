“Savoarea” unei adevarate sarbatori a batrânilor

O noua editie – a IV a, a doua atractive concursuri pentru persoanele aflate la vârsta senectutii au avut loc zilele trecute la Târgu Ocna. Este vorba despre palpitantele intreceri “Placintele bunicilor” si “Bicicleta, prietena vârstei a III a”, care s-au desfasurat in prezenta prefectului judetului Bacau, Ioan Ghica, a conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau ( fiind prezente Rodica Stiuca, directorul interimar al acestei institutii si Daniela Titaru, director adjunct), a lui Stefan Silochi, primarul orasului – statiune Târgu Ocna. Numarul mare de participanti de la aceste concursuri dar si faptul ca numerosi locuitori ai orasului Târgu Ocna au tinut ca sa fie prezenti la evenimentele mentionate au creat o atmosfera deosebita si placuta. Astfel, in centrul vechi al statiunii de la poalele Magurii, ce are o noua stralucire dupa amenajarea unui pietonal de peste 500 metri, “adunate ca intr-un careu” s-au aflat “tonetele” care au imbiat pe toti cei prezentI cu “aroma” placintelor si a prajiturilor.

In oricare parte ai fi privit “delicatesele” au cuprins totul, fiind de admirat cei ce au pregatit toate aceste bunatati si care au organizat aceasta frumoasa manifestare. Cu cozonaci rumeni cu brânza si cu nuca si cu placinte in mai multe sortimente s-a prezentat la Târgu Ocna Centrul de Batrâni din Hârja (asezamântul ce are in grija cel mai mare numar de batrâni din Arhiepiscopia Romanului si a Bacaului).

Din bucataria Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (din Darmanesti, batrânii si personalul de aici au adus placinte cu brânza,”poale-n brâu” dar si cu mac, cu carne, cu ciuperci , cu dovleac precum si dulceturi si borcane cu legume pregatite pentru iarna. Având cel mai diversificat sortiment de produse “pentru camara” darmanestenii au etalat la “Placintele bunicilor” hribi la otet, dulceata de… ardei iute si “peltea” (sirop) din mai multe fructe. La standul alaturat s- au aflat reprezentantii Centrului de Adulti de la Rachitoasa, care, dupa cum a marturisit o femeie de aici in vârsta de 78 ani, “in retetele proprii de dulceata se pun si … sanatate, dragoste si liniste sufleteasca”. Acest centru a cucerit primul loc la Concursul “Placintele bunicilor”, locul 2 fiind adjudecat de Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Dizabilitati din Comanesti iar pe locul 3 s-au clasat cei de la centrul din Darmanesti.

In decorul acestei manifestari nu au fost numai placinte cu savoarea gustului placut “al bunicilor” ci si obiecte realizate din hârtie (in tehnica origami), “botosei” impletiti, foarte multe multe flori dar si fructe ale toamnei. Cu o bogata paleta de astfel de lucruri, la care s-au adaugat si nelipsitele placinte cu visine si cu alte delicatese a fost prezent Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati din Târgu Ocna iar de la Rachitoasa “a picurat” si stropul dragostei de vin, participantii in concurs de aici având si must cu cel mai bun gust de “tulburel”! Din orasul – statiune de la poalele Magurii au participat reprezentanti ai cartierelor Tisesti, Galean, Vâlcele, Gura Slanic.

Inconjurati cu multa simpatie si pretuire au fost si participantii la Concursul “Bicicleta, prietena vârstei a III a”, la startul caruia au fost mai multI batrâni in vârsta de peste 65 ani. Ei au concurat la doua categorii de vârsta: 65 – 75 ani si peste 75 ani. Daca la prima categorie a invins Mihai Ghibilic, intr-un pluton de 4 biciclisti, la peste 75 ani au urcat pe bicicleta Gheorghe Radu (de 86 ani) si Ion Negri (de 81 ani), alaturi de ei mai pedalând inca doi concurenti :Grigore Goaga (care a trecut primul linia de sosire) si Ghita Antohe. Nici femeile nu s-au lasat mai prejos, Anisoara Popescu (la categoria 65 – 75 ani), a reusit ca sa parcurga intregul traseu de concurs in doar 34 de secunde! (cel mai bun rezultat al competitiei!) “Eroina” acestor concursuri a fost concurenta cea mai in vârsta, Anica Scurtu (in foto), care la vârsta de 82 ani a parcurs pe bicicleta intregul traseu in aplauzele frenetice ale publicului.