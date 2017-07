Fosta școală din satul Cernu, clădire construită în vremea când ministru al Educației era Spiru Haret, era monument istoric. Din cauza asta, deși se afla într-o stare de degradare avansată, Primăria Poduri nu avea voie nici să o repare, nici să o demoleze. O idee ingenioasă a autorităților a rezolvat dilema: cu aprobarea Ministerului Culturii, școala a fost donată Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, iar terenul rămas liber a fost folosit pentru un proiect destinat copiilor din Cernu. E vorba despre un parc de joacă care a costat 30.000 de lei (300 de milioane de lei vechi) și care a fost inaugurat la sfârșitul săptămânii. La eveniment au fost prezenți preotul paroh Codrin Laslău, care a ținut o slujbă de sfințire, consilieri, cadre didactice și părinți. „Investiția a fost finanțată din bugetul local, dar efortul nu a fost foarte mare deoarece firmele care aveau restanțe la plata taxelor și impozitelor locale au contribuit cu materiale, în compensare. De asemenea, s-a lucrat în fiecare zi cu beneficiarii Legii 416 privind venitul minim garantat”, a declarat Diana Albu, primarul comunei. Și locuitorii au sprijinit proiectul, ca voluntari. Unul dintre aceștia, cel mai merituos probabil, este polițistul Radu Ionuț Iftimie, care a fost responsabil de lucrări. Parcul nu e singura investiție realizată în Cernu: „A fost asfaltat drumul județean care traversează satul, am făcut podul de la biserică și am depus la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale proiectul viitorului cămin cultural”, a declarat Diana Albu. 1 SHARES Share Tweet

