Satul Bacioiu a ajuns de nerecunoscut. Se inmultesc casele, dar scade natalitatea

– cunoscut in judet ca având cea mai compacta comunitate cu populatie de etnie roma, satul Bacioiu din comuna Corbasca, a ajuns de nerecunoscut – in locul bordeielor din râpa Tomoaia, s-au ridicat in ultimii ani case noi si vile care pot stârni invidia localnicilor – autoritatile locale spun ca aceasta schimbare se datoreaza migratiei romilor spre vest

Nimeni nu stie sigur ce muncesc in strainatate romii din Bacioiu, insa, cert este ca banii câstigati au fost investiti in locuinte noi.

Oamenii locului spun ca startul in competitia “celei mai frumoase case” l-au dat primii tigani plecati la munca in strainatate.

Ursarii din Corbasca-Bacioiu au colindat lumea, cântând la instrumente.

Prin anii ’90, in Bacioiu erau sapte fanfare. Când se tinea vreo nunta in comuna, muzica era asigurata. Apoi, muzicantii au luat calea strainatatii si s-au imprastiat prin Spania, Olanda, Portugalia, Norvegia, Franta sau Suedia.

„Iesind in afara tarii, romii au inceput dupa câtiva ani sa-si faca casa. A fost suficient sa-si ridice doua-trei familii case mai aratoase, ca a inceput un fel de concurenta intre ei. Nu stiu cum au facut, ce au lucrat prin strainatate, insa, cert este ca au venit cu bani in tara si i-au investit in constructii noi.

Imbucurator pentru noi este faptul ca strainatatea i-a schimbat in bine pe unii dintre ei. Au venit cu alta mentalitate si s-au mai lepadat de vechile obiceiuri”, declara Nicusor Andone Puscasu, primarul comunei Corbasca.

Insa, odata cu migratia in vest, a scazut natalitatea si implicit populatia scolara in rândul comunitatii rome. In prezent, in satul Bacioiu sunt luate in evidenta 377 de gospodarii si peste 2.000 de locuitori.