Adolescenţii sunt acei copii mari, care se îndrăgostesc repede, pe sistemul aici şi acum. Nu e de ajuns că părinţii se obişnuiesc destul de greu cu schimbările fizice bruşte, cu noile ţinute vestimentare, cu stilul mai agresiv de a răspunde, dar dintr-o dată trebuie să şi gestioneze situaţia în care copilul lor anunţă că au iubit sau iubită. În opinia psihologului Lenke Iuhos, prima iubire a unui adolescent poate trece de la cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla în această viaţă, la cea mai mare dramă din viaţa lui, şi viceversa, dacă nu va şti să îşi gestioneze foarte bine emoţiile, sentimentele. “Toate aceste sentimente sunt noi pentru un adolescent şi nu va şti cum să se joace cu ele. La această vârstă, sunt în perioada descoperirilor, experienţelor, pot trata iubirea ca pe o joacă sau chiar ca pe un lucru foarte serios. Mulţi părinţi cu care am interacţionat glumesc pe această temă, plasându-l în paradigma “el va fi un mare cuceritor/ea frânge multe inimi”. Acestea sunt proiecţii făcute de părinţi, prin care introduce o imagine personală cu un grad ridicat de respect de sine sau chiar cu dorinţele neîmplinite. De multe ori, sfaturile acestora cu privire la iubire, se rezumă doar la experienţa lor personală, părinţii încercând să retrăiască prin copiii lor propria lor adolescenţă. Şi totuşi, când dorinţa se poate îndeplini, adulţii au tendinţa de a se mira, a-l opri pe copil, cu o motivaţie nefirească, că mai are timp. E de înţeles reacţia familiei, însă prima iubire tot apare. În umbră apar şi temerile părinteşti”, declară Lenke Iuhos, specialist în psihologia adolescenţilor. 6 semne care îl dau de gol pe adolescent atunci când s-a îndrăgostit Mai mult decât atât, psihologul este de părere că un părinte poate descoperi destul de uşor că fiul sau fiica lor a început perioada adolescenţei şi experimentează deja iubirea. În opinia specialistului, există cel puţin 6 semne care îl dau de gol pe adolescent atunci când e îndrăgostit. Copilul visează mereu cu ochii deschişi. “Are reacţii întârziate, refuză programul cu care s-a obişnuit deja în familie de mulţi ani. Nu mai ia cina în familie ca odinioară, nu mai iese cu părinţii la cumpărături, este mereu distrat, iar prezenţa persoanelor din familie parcă ar fi în ceaţă pentru el, ignoră multe lucruri care se petrec în jurul lui”, declară psihologul Lenke Iuhos. Interesul faţă de persoană de care se simte atras. “Vorbeşte despre acea persoană cu părinţii, cu prietenii, cu fraţii, cu profesorii sau chiar cu vecinii. Dacă aveţi un copil care nu vorbeşte despre iubirea lui, vorbiţi cu el, şansa e mare ca în timp să scape un nume, o vorbă despre ea sau el. Întrebaţi-i despre prietenii cu care se înţeleg cel mai bine în clasă, cu cine vorbeşte cel mai mult şi pe ce teme. Se va crea o legătură sănătoasă părinte-adolescent, iar dramele, frustrările, depresiile pot fi mai uşor de controlat în viitor”, este de părere specialistul. Întâlnirile cât mai dese cu persoana iubită. “Un model parental sănătos cu o iubire şi ataşament dintre părinţi îi dă o imagine clară adolescentului că la întâlnire şi el ava avea un comportament funcţional, astfel se reduce riscul de a avea conflicte cu partenerul de întâlnire. Adolescenţii expun valorile învăţate de acasă, dacă acestea sunt transparente pentru el, astfel veţi putea uşor să discutaţi cu el despre starea de a fi îndrăgostit. Le e teamă tot mai mare de a fi refuzaţi, de a fi umiliţi în public. “Cu toate că îi simţim că vor să facă mai mult, să se apropie mai mult de o persoană, ei rămân la stadiul de îndrăgostiţi de la distanţă. Vor dezvolta o teamă de orice, pornit de la teama de a vorbi cu persoana dragă, iar lucrurile acestea le vor simţi repede. Vor vorbi foarte puţin despre asta, de teamă ca persoana dragă o să afle şi o să-l umilească în public pentru asta. În astfel de cazuri, stima de sine tinde să scadă foarte mult, iar rolul părinţilor, al prietenilor adevăraţi, este vital pentru recăpătarea încrederii”, explică psihologul Lenke Iuhos.



Autoevaluări interesante între adolescenţi. “Pe la 13-14 ani, băieţii tind să se laude cu numărul de cuceriri: Eu am avut deja trei prietene. Cum se poate asta, ne întrebăm noi de la noi? E simplu, pentru ei o apropiere verbală, o prezenţă fizică, o privire mai lungă poate lăsa impresia că a fost prietena lui. Pentru ei, perioada de 1-2 săptămâni în care încearcă să se cunoască deja e marea iubire. Atât de simplă şi frumoasă e prima dragoste. În fapt, este cea mai inocentă formă de iubire şi este recomandabil să îi încurajăm în această direcţie, să iubeasca neofensiv, fără suferinţă. Îi vom ajuta, astfel, sa crească sănătoşi, fără traume şi să-şi gestioneze corect sentimentele şi emoţiile”, consideră psihologul Lenke Iuhos. Întâlniri săptămânale cu aceeaşi persoană. “Aceste relaţii se întind până la 2-3 luni chiar şi la 14-15 ani. De regulă, fac programe împreună, ies la un film, sport, în parc, se rezumă la întâlniri de câteva ore pe săptămână. Intimitatea este descoperită tot atunci, aceste ieşiri nu sunt periculoase pentru ei. În perioada 17-22 de ani, încep relaţiile serioase, de iubire intense, iar dacă în toată perioada anterioară am avut grijă să nu dezvolte repulsie faţă de iubire, faţă de a nutri sentimente, atunci va fi învăţat să îşi gestioneze emoţiile şi sentimente astfel încât să nu sufere sau să fie dezamăgit de acţiunile celor din jur”, spune Lenke Iuhos, specialist în psihologia adolescenţilor. Sfaturi pentru părinţi de la psiholog: Dragilor, lasaţi-i să iubească aşa cum ştiu ei, lasaţi-i să descopere latura frumoasă a dragostei! “Chiar dacă vor mai suferi, nu vă temeţi, dragi părinţi! Şi suferinţa face parte din iubire, dar suferinţa te face mai puternic, te învaţă să nu mai repeţi greşelile trecutului! Aveţi încredere în copilul vostru. Doar atunci va veni şi el cu încredere să discutaţi despre problemele de mare iubire. Apoi, puteţi povesti mult mai uşor despre unele experienţe personale, care să atragă atenţia spre pericol, dar să alegeţi şi acele poveşti care dau valoare iubirii. Nu în ultimul rând, dragi părinţi, trebuie să recunoaşteţi că lumea s-a schimbat de când aţi avut voi prima dragoste adolescentină. Fiţi recunoscători că aveţi un copil care vine şi vorbeşte, aduce prietenul/prietena acasă. Lăsaţi să iubească aşa cu imaturitatea lui!”, conchide Lenke Iuhos, specialist în psihologia adolescenţilor. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.