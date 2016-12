Cronica rutiera Şase maşini implicate într-un accident rutier pe Podul Şerbăneşti de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această după-amiază, pe podul de la Şerbăneşti, s-a produs un accident în lanţ, pe fondul nepăstrării distanţei de siguranţă în mers, în care au fost implicate şase autoturisme, nefiind înregistrate victime. 1 of 6

FOTO: Andrei Păun Cam în acelaşi timp şi pe pasarela Narcisa s-a înregistrat un eveniment similar, în care au fost implicate patru maşini, şi tot pentru că nu s-ar fi păstrat distanţa de siguranţă în deplasare, doar că aici şoferul vinovat de accident avea şi 0,96 mg/l alcool pur aerul expirat, iar poliţiştii au întocmit dosar penal.

