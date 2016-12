Sase luni cu un prefect „tehnocrat”

Pe 4 martie 2016, la Palatul Administrativ s-a instalat un nou prefect, numit de Guvernul tehnocrat, in persoana lui Ioan Ghica. Activitatea acestuia nu a inclus foarte multe iesiri publice.

Ioan Ghica a fost a fost detasat din judetul vecin, Neamt, acolo unde a ocupat tot in Institutia Prefectului functiile de subprefect si consilier juridic.

De la bun inceput a dat de inteles ca activitatea sa va avea caracter eminamente administrativ, spre deosebire de fostii prefecti, proveniti din rândurile partidelor politice (desi merita mentionat ca domnia sa este fratele fostului viceprimar PNL din Roman, Constantin Ghica).

Cu toate acestea, in ultimele luni, unele pline de evenimente, si nu neaparat pozitive, prezenta acestuia a fost sublima, dar a lipsit cu desavârsire. Nu este o parere personala, ci am trecut in revista evenimentele la care a luat parte personal prefectul si cele la care institutia pe care o conduce a fost reprezentata de altcineva. Datele provin de pe site-ul institutiei, acolo unde apar comunicate de presa si fotografii de la evenimentele la care a participat domnia sa sau nu.

La trei zile de la investire, prefectul il suspenda din functie pe fostul primar Romeo Stavarache, acesta fiind plasat in arest la domiciliu. Este printre primele acte semnate.

Prefectul Ghica a fost secondat pâna pe 13 aprilie de fostul subprefect Toma Constantin, care a demisionat pentru a intra in campania electorala si a devenit ulterior primar al Darmanesti-ului. Apoi, a urmat o perioada destul de lunga in care prefectul a fost singur pe baricade, perioada care a coincis cu pregatirea alegerilor locale, dar si cu inundatiile care au lovit judetul nostru.

In urma inundatiilor din mai si iunie, in 57 de localitati din judet s-au inregistrat pagube, de la poduri, drumuri si diguri, pâna la gospodarii si anexe gospodaresti. Din pacate, o persoana a decedat, iar circa 150 au fost in situatii dificile. In tot acest timp, prefectul n-a facut nici macar o interventie publica, nu s-a deplasat in zonele afectate iar situatia a fost gestionata in principal de responsabilul pentru situatii de urgenta din Institutia Prefectului, Dumitru Nada, ale carui declaratii le-am retinut si noi in paginile ziarului, ori de câte ori am abordat subiectul inundatiilor.

Abia când un deal a luat-o la vale peste oamenii care stateau in cartierul Sublaloaia, din Comanesti, reprezentantul Guvernului s-a deplasat in teritoriu, pe 13 iunie. (art 19, litera f, Legea 340/2004: Prefectul asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgenta).

Bifeaza totodata prezenta la zile de comemorare sau sarbatori nationale. Il intâmpina pe presedintele Iohannis când viziteaza Motoseni-ul, la sfârsitul anului scolar.

Pe 30 iunie, echipa de la Prefectura Bacau este completata de Sorin Ailenei, care devine subprefect. Incepând cu luna iulie, acesta din urma participa la aproape toate evenimentele care au loc in municipiu sau judet si care necesita prezenta reprezentantilor Guvernului in teritoriu. Tot subprefectul este cel care se intâlneste cu ministrul Muncii si participa la comemorarile eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial care au loc in mai multe localitati in luna august.

L-am intrebat chiar pe prefectul Ioan Ghica de ce nu participa mai des la evenimente publice. „Am avut o perioada de concediu de trei saptamâni, dar am revenit. Va dati seama ca am avut o perioada foarte lunga in care am fost singur. Recent am fost in delegatie, tot in interes de serviciu, fiind in pregatire din nou alegeri”, a spus oficialul.

Pe de alta parte, inca de la numire, prefectul si-a gasit o locuinta in Bacau, pentru care statul plateste chirie, dupa cum stipuleaza tot Legea 340/2004, republicata. „Cu aprobarea ministrului Internelor, la sfârsit de saptamâna mers acasa, la familie, in Neamt”, a mai spus prefectul Ghica.

Oficialul i-a luat locul in luna martie lui Dorian Pocovnicu, fost prefect, intr-un demers al Guvernului Ciolos care isi propusese, si la insistentele PNL, sa numeasca in teritoriu prefecti si subprefecti apolitici, tehnocrati, care sa se asigure de legalitatea procesului de desfasurare a alegerilor locale care se apropiau.

Acum, tot la sase luni distanta, l-am intrebat pe fostul prefect Dorian Pocovnicu ce parere are despre activitatea succesorului sau. „Nu doresc sa comentez prea mult, doar sa spun ca in mandatul meu am pus accent pe transparenta si comunicare cu cetatenii. Am dorit ca toti angajatii sa conlucreze pentru binele cetatenilor judetului Bacau”, a declarat Dorian Pocovnicu care a parasit functia dupa un mandat de patru ani, primii doi ca subprefect.