– i-au cerut banii, iar la un moment dat unul ar fi încercat să-l forţeze să scoată economiile, dar în final au plecat fără să mai fure ceva Constantin Smeu (87 ani), din satul Pânceşti, comuna Sascut, a crezut că nu mai scapă cu viaţă după ce, într-una din nopţile trecute, s-a trezit cu trei indivizi, doi bărbaţi şi o femeie, în casa sa. Omul locuieşte singur de şapte ani, de când soţia i-a decedat, şi nu obişnuieşte să încuie uşa înainte de culcare. De acest lucru au profitat cei care au dat buzna în locuinţa lui şi ar fi vrut să-i fure banii. „Era ora 1.00 – 2.00 şi la un moment dat am văzut o lumină prin curte. A intrat unul în casă şi a venit peste mine. Era tânăr, un copil, nu l-am cunoscut, şi mi-a cerut bani. Mai era cu unul mai bătrân şi o femeie. Pe ea am cunoscut-o, este de aici de la noi din comună. Le-am spus că n-am bani şi au plecat”, spune Constantin, care nu a scăpat chiar aşa de repede, pentru că indivizii s-au întors. „Eu am apucat să încui uşa, dar au început să se împingă în uşă. I-am ameninţat că mă duc la Poliţie şi atunci ăla mai bătrân, care înainte a căutat prin bucătăria de afară, a sărit geamul şi a intrat în casă, unde a căutat peste tot. Să-i dau banii, spunea. Nu am, măi, bani, nu am, i-am zis, dar nu s-a lăsat. Atunci ăla tânăr mi-a pus mâna în gât şi m-a ţinut în pat, iar celălalt a căutat pe aici, dar n-au avut ce să ia”, îşi aminteşte bătrânul, care a doua zi le-a povestit vecinilor ce a păţit şi ei l-au îndrumat să sune la 112. „Noi nu am auzit nimic, atunci, seara. A venit la noi a doua zi, dar a spus că n-a mai avut când să strige la cineva. Avem destui care intră aşa peste oameni în casă”, spunea o vecină. „El este singur şi atunci ei au venit la el, că nu se poate apăra. Încă a avut noroc că este pe picioarele lui, că nu l-au bătut să-l omoare, că se putea întâmpla”, spunea şi Pamfilia Gârmacea, localnică. Poliţiştii din comună au înregistrat plângerea bătrânului şi au început deja cercetările pentru identificarea şi prinderea făptaşilor. 0 SHARES Share Tweet

