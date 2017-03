Cronica rutiera Sascut: Biciclist accidentat de o autoutilitară de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 06 martie a.c., în jurul orei 20.00, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment cu victimă, pe DJ 119. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 63 ani, din comuna Sascut, în timp ce conducea o autoutilitară pe raza aceleiaşi localităţi, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depăşire, intrând în coliziune cu un localnic de 45 ani care se deplasa cu bicicleta pe sensul opus de mers, fără a avea bicicleta echipată corespunzător şi fără a purta îmbrăcăminte fluorescent- reflectorizantă. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au acordat îngrijiri medicale de specialitate, fiind necesară internarea. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte cască de protecţie omologată. De asemenea, conducătorii de biciclete trebuie să aibă asupra lor actul de identitate. Se interzice conducătorilor de biciclete: – Să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante sau a medicamentelor similare acestora

-Să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite

-Să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic

-Să circule pe partea carosabilă atunci când este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă

-Să circule cu defecţiuni tehnice la sistemul de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor

-Să traverseze drumurile publice , pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă

-Să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent- reflectorizante de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă.

