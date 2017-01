Sport Sărituri în apă: Trei competiții în Bacău? de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Biroul Federal al Federației Române de Natație si Pentatlon Modern a stabilit calendarul intern al competițiilor de sărituri în apă pentru noul an. Conform FRNPM, în 2017, trei din cele cinci Campionate Naționale s-ar putea desfășura în Bacău. Titlul de probabilitate se referă la două campionate, cel de Seniori și Juniori A +B din perioada 31 martie- 2 aprilie și la Open-ul din intervalul 8-10 decembrie, la care Bacăul se află la balotaj cu Bucureștiul pentru rolul de gazdă. Cert este că Naționalele de Seniori și Juniori A+B din perioada 19-21 mai vor avea loc la Bazinul de Natație din Bacău.

Iată calendarul intern complet: – Campionat Național Seniori și Juniori A+B, 31.03- 2.04, la Bacău sau București.

– Campionat Național Juniori C+D, 28-30.04, la Sibiu.

– Campionat Național Seniori și Juniori A+B, 19-21.05, la Bacău.

– Campionat Național Juniori C+D 4-6.08, la Oradea.

– Campionat Național Open Seniori și Juniori A+B, 8-10.12, la Bacău sau București. În altă ordine de idei, Biroul Federal al FRNPM l-a declarat pe înotătorul băcăuan Daniel Martin drept „Sportivul anului 2016" la categoria juniori. La Seniori, titlul a revenit lui Robert Andrei Glință, în timp ce la Masters, câștigătoare a fost desemnată Anca Ioanoli-Mitrofan. În 2016, Dani Martin (SCM Bacău, antrenor Iulian Matei) a cucerit 13 medalii de aur la Campionatele Naționale de Seniori, Tineret și Juniori, a stabilit nouă recorduri naționale, încheiind anul cu nu mai puțin de șapte medalii (record pentru delegația României) la Cupa Europei Centrale de la Kosice.

