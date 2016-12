Sarituri in apa/ Cupa „Delfin”: Ho, ho, ho, ce sarituri!

De regula, Mos Craciun aterizeaza cu sania sa magica, trasa de reni zburatori, pe acoperisul casei. Dupa care, isi da drumul pe horn; cunoasteti scenariul. Uneori, insa, se intâmpla sa-l zarim pe Mosul haat sus, pe platforma de 10 metri a bazinului de sarituri. De unde se lanseaza intr-o saritura super-ultra-acrobatica. Cu tot cu sacul de jucarii dupa el!

Asa a fost si sâmbata seara, la finalul celei de-a patra editii a Cupei „Delfin” organizate la Bazinul de Inot de Asociatia Delfin 2012, in baza unui proiect finantat de CL Bacau pe Legea 350/ 2005. Rolul Mosului a fost jucat cu mare iscusinta.

Normal, de vreme ce el a fost interpretat de multiplul campion national si international de sarituri in apa al SCM Bacau, Cornel Ardeleanu, la invitatia fostei sale antrenoare, Anisoara Sufariu, organizatoarea competitiei. Saritura efectuata de „Mowgli” Craciun si cadourile oferite de acesta au facut deliciul micutilor participanti la Cupa „Delfin”, care, la rândul lor, au incântat asistenta cu executiile lor de la trambulina de 1 metru sau de la platforma.

„Competitia s-a dovedit o reusita, ceea ce nu poate decât sa ne bucure. Incercam sa aducem cât mai multi copiii la bazin, pentru a practica sariturile in apa, iar astfel de evenimente au darul de a atrage”, a declarat Anisoara Sufariu. In concurs s-au prezentat juniori C si D, dar si copii nascuti in anii 2007, 2008 si 2009 si chiar debutanti cu vârste cuprinse intre patru si sase ani, toti practicând sariturile in apa sub indrumarea antrenoarelor Anisoara Sufariu, Clara Gherase si Mihaela Neagu.

Iata lista premiantilor:

Juniori C: Andreea Dorobat si Stefan Chitic.

Juniori D, baieti, trambulina 1 metru: 1) Eduard Dima, 2) Tudor Mazilu, 3) Bogdan Popescu.

Platforma: 1) Eduard Dima, 2) Bogdan Popescu, 3) Andi Vlad.

2007 baieti, trambulina 1 metru si platforma: 1) Denis Pascaru, 2) Andrei Bobu.

2008 baieti, trambulina 1 m si platforma: 1) Adrian Chiriac, 2) Rares Sterea, 3) Matei Tarcuta.

2009 baieti, trambulina 1 metru: 1) Denis Tutuianu, 2) Nicolas Vlad, 3) Dragos Coman.

Platforma: 1) Denis Tutuianu, 2) Dragos Coman, 3) Nicolas Vlad.

Junioare D: Diana Coman.

2007 fete, trambulina 1 m: 1) Iasmina Ciuciudau, 2) Mirabela Cojocaru, 3) Delia Gherase. Platforma: 1) Iasmina Ciuciudau, 2) Mirabela Cojocaru, 3) Iris Balasoiu.

2008 fete, trambulina 1 m: 1) Alecssandra Moldovean, 2) Xenia Andronic, 3) Ioana Cristea. Platforma: 1) Iris Ciobanu, 2) Ioana Cristea, 3) Alecssandra Moldovean.

2009 fete, trambulina 1 m: 1) Alexandra Gâsca, 2) Maria Stefanescu, Daria Toderasc. Platforma: 1) Daria Toderasc, 2) Maria Stefanescu, 3) Maria Sandulache.

2010 si mai mici: Anastasia Sufariu, Tudor Chele, Amalia Chele, Vlad Balas, Andrei Scarlat, Teodor Buciuman, Stefan Neagu, Luca Bolfa, Luci Bolfa, Rebeca Ciuciudau, Aris Andronic, Bianca Ungureanu, Stefania Alexa, Teodor Bobu, Sara Balasoiu, Andreea Lupes si Denis Oprisan.