Sarituri in apa/ CN juniori C si D: Ai nostri, pe uscat

Contraperformanta bacauana la Campionatul National de sarituri in apa pentru juniori C si D desfasurat in weekend la Bazinul de Inot din Bacau.

Gazdele au participat cu numai cinci sportivi (patru de la SCM Bacau si unul de la CSSM), niciunul dintre acestia nereusind sa cucereasca vreun titlu national.

Eduard Dima a luat trei medalii la juniori D (argint la platforma si trambulina 3 m si bronz la trambulina 1 metru), Andreea Dorobat a cucerit doua medalii la juniori C (argint 3 metri si bronz la platforma), iar Stefan Chitic a urcat pe cea de-a treia treapta a podiumului la trambulina 1 metru juniori C.

Toti cei trei medaliati sunt legitimati la SCM, unde sunt antrenati de Mihaela Neagu. „Este cea mai slaba comportare in istoria de 31 de ani a sectiei.

De trei-patru ani tot trag semnale de alarma ca ne indreptam intr-o o directie gresita, insa avertismentele au ramas fara ecou.

Unii antrenori sunt total lipsiti de pasiune si de implicare. De data aceasta, s-a intâmplat sa avem antrenor care nu a prezentat niciun sportiv in concurs, ceea ce-i inadmisibil”, a declarat coordonatorul sectiei de sarituri in apa de la SCM Bacau, Adrian Gavriliu, care a promis masuri.