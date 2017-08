Cădere de cortină peste Campionatul Național de sărituri în apă rezervat juniorilor C și D și care a fost găzduit de vineri și până duminică de Bazinul de Înot din Bacău. Actuala ediție a înregistrat o prezență sub medie a sportivilor, de vină fiind si perioada calendaristică specifică vacanțelor și concediilor. Gazdele băcăuane s-au prezentat la start cu săritori de la două cluburi (SCM și CSȘM), trecându-și în cont un total de nouă medalii, toate cucerite de sportivii SCM-ului. Astfel, Eduard Dima (SCM Bacău) s-a clasat pe locul 1 la toate probele din concursul juniorilor D (1 metru, 3 meteri, platformă), în timp ce coechipiera sa, Iasmina Ciuciudău a obținut trei medalii de argint la juniori D. La aceeași categorie de vârstă, a juniorilor D, un alt reprezentant al SCM Bacău, Bogdan Popescu a cucerit argintul la 3 metri si la platformă, încheiind întrecerile probei de 1 metru pe poziția a treia. CSȘM Bacău a avut două reprezentante: pe Diana Coman, care a ocupat locul 7 la cele trei probe ale Juniorilor C și pe Mirabela Cojocaru, clasată pe poziția a patra la 1 m, 3 m și trambulină, juniori D. 0 SHARES Share Tweet

