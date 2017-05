Trei medalii băcăuane la Campionatul Balcanic de sărituri în apă pentru juniori desfășurat la finalul săptămânii trecute, la Belgrad. În întrecerea juniorilor A, Alin Ronțu (antrenor Adrian Gavriliu) a cucerit titlul de campion balcanic la platformă și pe cel de vice-campion în proba de trambulină 1 metru. Cea de-a treia medalie a fost adjudecată de un alt săritor legitimat la SCM Bacău: Cosmin Hongu. Sportivul pregătit de Mihaela Neagu s-a clasat al treilea la trambulină 3 metri, juniori 1. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.