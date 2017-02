Sport Sare după titluri În acest weekend, Georgiana Aniței (SCM Bacău) atacă la București primele medalii de aur ale sezonului de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Își ia elan pentru primele medalii de aur din 2017. În weekend, la București, o așteaptă finala Campionatului Național de Juniori 1. Principalul obiectiv al Georgianei Aniței în 2017 este, însă, Campionatul European de Juniori 1, programat în iulie, la Grosseto, in Italia. „Anul acesta este unul foarte important pentru mine. Am două ținte. În plan sportiv, un titlu la Europene. În plan școlar, examenul de Bacalaureat. Voi trage tare pentru a le atinge pe amândouă”, spune atleta legitimată la SCM Bacău și care are în palmares un titlu de campioană a lumii la junioare 2 și un bronz mondial la junioare 1, ambele cucerite la triplusalt, proba sa favorită. Săptămâna trecută, Geo a concurat la Campionatul Național de Seniori și Tineret, de unde s-a întors cu patru medalii: trei de argint și una de bronz. Cea de de bronz a fost cucerită la Senioare, la săritura în înălțime, probă la care a realizat și un record: 1.75 m. Medaliile de argint au venit la Tineret (triplusalt-13,06, înălțime- 1,75 m și lungime- 6.01 m), ele completând bilanțul SCM Bacău, care mai include două medalii de argint la Seniori, ambele adjudecate de Cătălin Atănăsoaei (1.500 m- 3:53.00 și 3000 m- 8:17.32) și un titlu de vice-campioană națională la Tineret, izbutit de Georgiana Lupu la 60 m, cu timpul de 7.77 m. Antrenorul băcăuan Cristi Nemțeanu consideră că parcursul Georgianei Aniței la Naționalele de Seniori și Tineret este unul normal pentru această perioadă. „În general, e OK, chiar dacă Geo a alternat stările de concurs. Se putea și mai bine; mă gândesc și la rezultatul de la triplusalt, dar și la înălțime, unde puteam schimba bronzul de la Senioare cu un argint. Per total, însă, suntem cam acolo unde ar trebui să fim. Important este să atingem vârful de formă la vară, la Europene”, precizează Nemțeanu. Până la Europenele din Italia, Geo Aniței își ia elan pentru Naționalele de Juniori 1 din Capitală. Dincolo de prag o așteaptă primele medalii de aur din 2017. Primele și, cu siguranță, nu și ultimele. 0 SHARES Share Tweet

